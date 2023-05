Jocelyn 9.4.0心口開㝫上下齊露　人氣仍輸盧廣仲

台灣人氣歌手盧廣仲、台灣「潮流女聲」Jocelyn 9.4.0、華裔澳籍女歌手吳卓源(Juila)及歌手兼時裝指導馬天佑等昨晚(1日)現身西九文化區為《SPACE MUSIC FESTIVAL》音樂會擔任表演嘉賓。

Jocelyn 9.4.0以白色貼身上衣配襯鮮紅色短裙現身,心口開㝫兼露出小蠻腰,一雙白滑美腿非常養眼,她更特意學會廣東話「渣男」兩字,表示要將歌曲《無所謂》送給現場渣男們,當台下有粉絲大叫「I like you」時,她即回應一句「I like you all」冧爆粉絲。

至於另一女將Juila則以一身深色牛仔外套配牛仔短裙型格登場,獻唱期間以廣東話問候大家:「大家好我係Julia,你哋開唔開心呀?」並脱去外套,露出白色貼身低胸背心,瞬即引起哄動,有男粉絲向台上畀心,亦有人舉起螢幕顯示「老婆」字樣手機,Julia則獻上飛吻及一聲「I love you」回應熱情粉絲。

首次參與音樂節的馬天佑以火紅肌肉型上衣登場,感性的他於唱新歌《手指指》前有感而發,坦言人人都想特顯個性,卻往往被說成標奇立異,故他希望大家多點了解後才去手指指,而唱《第n次初戀》前就表示每次拍拖都會全程投入及付出一切。

至於台灣人氣歌手盧廣仲就以壓軸嘉賓姿態登場,先自彈自唱一曲《狂迪》炒起氣氛,之後再送上多首靚歌包括《刻在我心底的名字》、《慢靈魂》、《大人中》及《我愛你》等。整晚心情興奮的他,以廣東話「你好呀!」跟歌迷打招呼,又以國語關心問候:「你們有吃晚餐嗎?會否趕時間回家嗎?」之後又走到台中央並脫去外套,扮作拋落台給粉絲之際,工作人員即大呼:「不要,很貴的!」當粉絲們起哄要他再脱時,他即笑指下首是抒情歌,不適合脫衣來拒絕,非常爆笑!在他送上最後一首歌《幾分之幾》後,音樂會隨之完結,但熱情歌迷卻遲遲不肯離開,盧廣仲最終在一片Encore聲中再度登場,以一曲《魚仔》與歌迷大合唱為音樂會劃上完美句號。