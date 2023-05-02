Jocelyn 9.4.0心口開㝫上下齊露　人氣仍輸盧廣仲

台灣人氣歌手盧廣仲、台灣「潮流女聲」Jocelyn 9.4.0、華裔澳籍女歌手吳卓源（Juila）及歌手兼時裝指導馬天佑等昨晚（1日）現身西九文化區為《SPACE MUSIC FESTIVAL》音樂會擔任表演嘉賓。

Jocelyn 9.4.0以白色貼身上衣配襯鮮紅色短裙現身，心口開㝫兼露出小蠻腰，一雙白滑美腿非常養眼，她更特意學會廣東話「渣男」兩字，表示要將歌曲《無所謂》送給現場渣男們，當台下有粉絲大叫「I like you」時，她即回應一句「I like you all」冧爆粉絲。

至於另一女將Juila則以一身深色牛仔外套配牛仔短裙型格登場，獻唱期間以廣東話問候大家：「大家好我係Julia，你哋開唔開心呀？」並脱去外套，露出白色貼身低胸背心，瞬即引起哄動，有男粉絲向台上畀心，亦有人舉起螢幕顯示「老婆」字樣手機，Julia則獻上飛吻及一聲「I love you」回應熱情粉絲。

首次參與音樂節的馬天佑以火紅肌肉型上衣登場，感性的他於唱新歌《手指指》前有感而發，坦言人人都想特顯個性，卻往往被說成標奇立異，故他希望大家多點了解後才去手指指，而唱《第n次初戀》前就表示每次拍拖都會全程投入及付出一切。

至於台灣人氣歌手盧廣仲就以壓軸嘉賓姿態登場，先自彈自唱一曲《狂迪》炒起氣氛，之後再送上多首靚歌包括《刻在我心底的名字》、《慢靈魂》、《大人中》及《我愛你》等。整晚心情興奮的他，以廣東話「你好呀！」跟歌迷打招呼，又以國語關心問候：「你們有吃晚餐嗎？會否趕時間回家嗎？」之後又走到台中央並脫去外套，扮作拋落台給粉絲之際，工作人員即大呼：「不要，很貴的！」當粉絲們起哄要他再脱時，他即笑指下首是抒情歌，不適合脫衣來拒絕，非常爆笑！在他送上最後一首歌《幾分之幾》後，音樂會隨之完結，但熱情歌迷卻遲遲不肯離開，盧廣仲最終在一片Encore聲中再度登場，以一曲《魚仔》與歌迷大合唱為音樂會劃上完美句號。