真係Filter累事？薛凱琪忽然撞樣曾樂彤

近年主力在內地賺「人仔」的女星薛凱琪（Fiona），其千變萬化的樣子屢成熱話，數日前在社文網甫在茶座歎咖啡、睇雜誌的悠閒相，狀態回勇的她，容顏回復舊貌，毋須要再被人「猜猜她是誰」，可是5月1日，她再於社交平台upload最新視訊，分享幕後工作花絮，片中她如上演川劇藝術般又再變臉，令人嘖嘖稱奇。

兩條短片中，身穿低胸背心的她正化妝、整頭，期間爭取時間跟工作人員學東北話，有說有笑氣氛融洽，不過網民的焦點非落在其性感造型，而是她面部輪廓，除覺得面皮偏「膠」，連大笑都不覺有表情紋外，蘋果肌異常飽滿，再襯其尖尖下巴，感覺怪怪，容貌有點28歲的曾樂彤，多過41歲的Fiona。

有網民覺得她樣子不停更新，跟開啟了美肌鏡頭有關，但20年千載不變的則是喪笑聲及港女小動作，還有其永恒iPad胸，無論小背心或bra top造型，其胸前仍然平平無奇，而她對平胸有一番體會：「墊了一個非常薄的胸貼，我們的結論就是，因為第一，這樣比較自然，第二我們要表達胸小的女孩也可以漂亮，（胸）大的女孩有大的美，小的女孩有小的美。」