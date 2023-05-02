超豪婚禮︱超蓮晚宴戴破億紅寶石項鍊嫁妝　閃爆全場

賭王三房千金何超蓮上月18日同內地男星竇驍假峇里島舉行婚禮，場面盛大兼星光熠熠，依家接住5月係佢生日月，都未感受完新婚喜悅，就已經開始四出同朋友慶生日，簡直係甜蜜的忙碌。

早前佢自爆竇驍一開始以價值人民幣20元的戒指求婚，翌日外出時再「換上」5.97卡粉鑽戒指求婚，而數字是代表何超蓮5月9日生日，7則是其命理數。唔好以為隻戒指已經夠富貴，原來當晚喺晚宴上以簡單白裙上陣，身上所戴嘅係法國古董鑽石紅寶石項鍊及手鐲，項鍊吊墜部分以橢圓形鑽石做主石，周圍環繞水滴形紅寶石，外側以不規則碎鑽鑲嵌。項圈用三排寶石並列，中間的一排用上紅寶石，內外包圍的兩排則用碎鑽鑲嵌。鑽石手鍊的中間一顆超大主鑽，外側一圈同樣用上紅寶石，錶帶部分就以不同形狀碎鑽鑲嵌。有指此套嫁妝已價值過億元！

至於超蓮出嫁時所穿身的中、西禮服，鳳凰蓮花金絲手繡繡花裙掛，裙掛配上細緻鳳凰蓮花刺繡，並配以粉鑽鑽石戒指，估計超蓮手上鑽戒已過千萬。而三對貴氣十足的龍鳳鈪，以及一系列的中式金器則來自本地珠寶品牌。

超蓮其中一套淡紫禮服，配襯品牌玫瑰花造型耳環，有指價值約19萬港元。另外品牌同系列的玫瑰花造型手鏈，價值約64萬港元。超蓮當日先後換上兩套婚紗，亦有轉換飾物，一套樹葉形狀設計鑽石耳環，索價約102萬港元。

超蓮行禮時穿上華裔設計師Vera Wang度身設計的婚紗，改戴皇冠造型的頭飾，以及水滴形耳環，兩件首飾由英國著名鑽石珠寶商提供，據悉皇冠用上共31.74卡的鑽石鑲嵌，索價約400萬元。