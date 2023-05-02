《造星V》MV出爐︱網友嚴選7大重點關注選手

ViuTV選秀節目《全民造星V》於5月15日開播，繼上次94位參賽者官方造型照出爐，依家就有MV睇，上載4日都有9.5萬點撃，網友關注度都唔錯，更有多位參賽者已經入晒屋，被眼利網友「睇中」會成為重點關注選手。

當中未出賽已被睇高一線嘅「翻版阿Dee」梁浩朗（Aaron），佢喺MV中打頭陣，第一個鏡頭就已經西裝骨骨，本身係律師嘅佢，早前於記者會登場後已成焦點，更因撞樣師兄組合ERROR成員阿Dee（何啟華）而聞名。

身高174、嚟自馬來西亞嘅黃昱翰（Kingston），亦係MV打頭陣一員，校園風造型喺銅鑼灣出馬路中心霸氣起舞，日常愛好係唱歌、跳舞，依家只係得18歲卜卜脆。

被放喺「高顏值team」嘅王瑞銘（瑞銘），依家20歲，因貌似Tyson Yoshi而被睇好，仲話自己優點係個樣，雖然跳舞唱歌都冇其他參賽者厲害，但承諾會努力學習。

《造星IV》Win Win男朋友黃家灝（KC）亦同樣受注目，其自我介紹影片係十大關注名單之一，上載兩日已有超過4,000人瀏覽。現年25歲嘅佢係舞蹈員、排舞師及跳舞導師，亦曾參與Anson Lo《Megahit》MV。

鼓手魏念恩（Nathan）就因申報職業係「碼頭龍機操作員」而令網友好奇，MV開頭亦以其工作背景取景，識打鼓同結他嘅佢，早前獲Winka@COLLAR邀請擔任首支單曲《一手造成》MV男主角。

19歲嘅「小鮮肉」黃泓祖（Taco）擅長Rap、寫詞、Freestyle同打機，佢因為一頭橙髮同顏值凸出，即被指係奇葩參賽者，網民亦送出破1千個「哈哈笑」撐場。

今年27歲嘅黃卓毅（阿O），MV中露出美腿起舞，妖豔味道極濃，仲話自己好開朗、健談同表裏不一，MV推出前其社交網就有近3,000人follow。