陸浩明台灣開房實錄成熱話　女友陳詩欣S形曲線任睇

藝人陸浩明（6號）日前44歲生日，與拍拖接近11年的圈外女友陳詩欣（Ayan）飛抵台灣墾丁慶生，雖然二人年齡相差14年，但依然經常公開放閃兼晒命。Ayan不時分享二人的合照，並會上載不少性感照大晒「索爆」好身材，來到台灣墾丁這個陽光與海灘的地方，Ayan當然有上載性感泳衣照，她的S形曲線一覽無遺，她更留言︰「無邊際泳池，日落時候更靚，忍唔住影咗好多相」，但網友將重點放在Ayan的好身材上更表示：「靚到爆」、「陸號（6號）又腳軟囉」、「Ayan非常索，出水芙蓉」等。

分享美景及性感相之外，6號更擔當攝影師拍女朋友介紹酒店房，短片可見房間有一個大露台，當走到房間時無敵大海景盡收眼底。其實他們早前租了另一間民宿別墅，6號也同樣直擊開房實錄，見到悉心打扮的Ayan穿上大露背裝「索到爆」，更有眼利的網友就懷疑Ayan疑似真空，怪不得有網友表示︰「我淨係掛住睇女朋友😂」。

女朋友相貌娟好，更被指是張曼玉與新垣結衣的混合體，但令人覺得她最好的是十分包容男朋友，6號早前於節目自爆情人節因忘記送禮物給女友，結果在節目內，就地取材送上西蘭花補救，女方亦不介意，真是「打風都打唔甩」，怪不得陳敏之也催促二人盡快結婚。