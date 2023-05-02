親民東南亞菜　「無悔三兄弟」一齊出擊

香港除了高級餐廳，還有很多標榜平靚正的小店。惹味的東南亞菜一向廣受港人歡迎，近日有新泰國和越南餐廳開幕，價錢親民又多選擇，適逢鏡仔和宇宙天團成員又齊齊做老闆開泰國餐廳，客人和粉絲又食得開心。

搞鬼泰菜

近年MIRROR和ERROR成員頻頻開餐廳，最新一員就有由Lokman、Alton@MIRROR和阿Dee@ERROR「無悔三兄弟」在旺角開設的泰鳩，餐廳走親民路線，以藍黃色作主調，再加上有戶外位置，感覺都幾寬敞。食物方面走傳統路線，小食如炸魚餅、燒豬頸肉、黃金蝦餅和春卷等，咖喱有豬肋排、慢煮牛肋骨、黃咖喱炒蟹或大頭蝦等，主食有菠蘿海鮮炒飯、香茅肉碎蛋飯、海南雞飯、泰式豬手飯和船河等。除午市套餐，還有下午茶，內有多款小食、千層糕、椰汁西米糕、玫瑰水晶糕和泰式奶茶凍，配杯茶或特飲已可消磨半日。店內亦設有特飲和Cocktail如泰迷杧、泰蕉搖和醉鳩鳥等，夠晒攪鬼，相信又是一個粉絲聚會的熱門地點。

越菜日與夜

餐廳回復正常營業時間，想食消夜都有好多選擇。長沙灣越式料理小店越湯，以親民價提供多款高質越式湯粉或撈檬，招牌火車頭日本和牛湯粉以生日本A5和牛肉片配手打牛丸、牛筋、牛柏葉和牛(月展)，肉味香濃。火炙香草蒜蓉龍蝦湯粉配和牛湯底，味道鮮甜富甘香。越湯寶盒就有原隻火炙香草蒜蓉龍蝦、辣味香草蒜蓉牛油焗蠔及辣味蒜蓉焗扇貝，是海鮮控的首選。除此之外，小店於晚上9時半至深夜12時推出貓頭鷹時段，會為客人提供串燒小食放題和消夜串燒小食及啤酒放題，更會不定期提供特色小食，最啱和朋友暢飲。

創意越饌

除了傳統美饌，本地亦有新派東南亞菜式供應，屯門摩登越南菜餐廳Bistro Hoi An早前推出多款新菜，越式炒田雞腿蘸麵粉以牛油輕煎，再配特製醬汁炒香，嫩滑惹味。會安烤乳豬選用越南乳豬加調味醃製，慢煮8小時再烤焗，和生菜及醃菜包住食，香脆肉嫩。法國鵝肝醬炒大蝦選用越南常用的香料Annatto胭脂樹紅加鵝肝醬煮醬汁，用來煎越南大虎蝦，質感豐腴。其他還有鑊仔安格斯牛柳粒及烤牛骨髓、香茅燒雞臘腸飯和各式雞尾酒，為越菜加添新意。