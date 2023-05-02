東冲有料到：令人振奮的泰國節

上個周末泰旅局舉行了宣傳泰國的活動，我相隔3年後再次登台演出，很高興看到新舊朋友聚首一堂。（胡慧冲提供）

泰國政府旅遊局香港辦事處（下簡稱泰旅局）剛於上個周末在奧澳城舉辦了宣傳泰國的活動。

這項活動是每年的指定動作，即使疫情時間亦繼續低調進行，現時疫情總算告一段落，終於可以再次「大搞」！除了我出席了活動外，泰旅局亦邀請了冬蔭哥哥及冬蔭妹一同登台演出。相隔3年再此踏足此舞台，實在有點感慨，但高興的是3、4年前於活動中找我們簽名、合照的熟悉面孔，他們在今年亦再度現身，新朋舊友聚首一堂。

曾經是導遊的冬蔭哥哥現時成了半公眾人物，在活動時簽名簽到手軟、拍照拍到嘴也僵硬，並且要上台又唱又跳，實在是人生的新突破及添加了光彩！而冬蔭妹也帶同冬蔭公（她的新婚老公）一同前來，全場訪客都為這對新人送上祝福！

至於小弟，多得泰旅局的縱容，讓我在台上載歌載舞，當中更唱出了代表我心聲的《冲歌》，這首歌從未試過公開演唱，適逢其會，我便於兩天的活動內以Live來演繹，雖然表現有點失水準，但現場觀眾都給予支持報以熱烈掌聲，並於演唱時為我打拍子，實在感激大家。不過最重要的是，看到很多市民仍然支持泰國旅遊業，活動由早到晚都人流不絕，十分熱鬧。

好的時光回來了，泰國回來了，你回來了嗎？

胡慧冲