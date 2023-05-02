涼住冷氣！室內射箭新手都啱玩

隨着初夏到來，怕熱的朋友對激烈的戶外運動難免會抗拒，不如進行富挑選性又不用氣來氣喘的玩意似乎更合時宜！位於新蒲崗便有一所面積達3,800平方呎的室內射箭場，到此體驗既可避免日曬雨淋的無奈，又可享受到運動競賽的刺激興奮！今次更邀得場地教練Ben Sir教路，加深大家對射箭這項運動的認知，就算新手亦一樣啱玩！

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勁多靶道 設備齊全

要在香港玩射箭，過往都是在戶外康樂營或一些私人場所才有提供，今次介紹的室內射箭場是位於新蒲崗雙喜街的昇準射箭會，場地面積佔地3,800平方呎，提供12條18米靶道，寬敞的環境就算有多人同時練習亦綽綽有餘，而且場內裝備齊全，即使兩手空空前往亦絕無問題。練習場內有各種短期或長期課程供大家練習，從反曲弓的體驗班到高班以至於私人班都有，你可按個人需要選擇一對一私人課堂或多人小組。而且所有課程均設有青少年及兒童級別。Ben Sir謂新手一開始學習射箭，先要認識射箭需要的工具、然後再學習準備姿勢、與放箭的步驟。現時坊間可供練習的弓箭種類大致上有3種，包括比較經典的傳統弓、適合大部分人士的反曲弓、較為複雜且有相當重量的複合弓。大家玩弓箭時通常需要戴上護指、護臂，以保護皮膚不被拉弓時的動作所傷。新手較為推薦的反曲弓由木材、鋁合金、碳纖維等材料組成，之所以叫反曲弓，是因為兩片弓臂正常狀態呈現向前彎曲，射箭時就會靠着兩個反曲弓臂的張力將箭射出。

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逐步嘗試 拔箭留神

初來體驗的學員會先學習3個基本準備姿勢及3個放箭步驟，要講最難的部分，應該是拉弦，需要慢慢舉高弓箭、右手往自己臉龐方向拉，直至拇指指節碰到臉部，一開始有點費勁，但經過慢慢練習還是能成功完成。之後3隻手指伸直將箭彈出去，看到箭射到箭靶，雖然跟靶芯甚有距離，但還是相當興奮呢！Ben Sir強調剛開始時毋須執着瞄準得分， 這樣有助大家逐步上手。另外拔箭時由於箭離自己的臉部與頸部很近，安全姿勢是站在箭的左右兩端，先用一隻手按住箭靶，另一隻手握箭手指向下。眼神則要望着後方，這樣即使有人經過也能有所察覺，避免誤傷別人。拔完一支箭後可以將箭放在按着箭靶的手中，直至拔完所有箭為止。

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瞄準有技巧 限時內發箭

剛剛學完如何安全地射箭及拔箭，接下來就學習更多瞄準的技巧。當舉弓的時候，大家通常都會看着前面的箭靶。Ben Sir提示：「要望着箭頭瞄準黃心的中間點來放箭。有時將箭對着黃色的中間射，通常也會得到偏離的結果。因為眼睛與握箭的手有一段距離，所以會稍微偏向一邊。不過最重要的是，發出的6支箭最好都在10分圈的範圍內。」射箭強調一致性，若要將6支箭的範圍收窄到約10元硬幣大小時。這時就需要動作來輔助，當右手拉弦時，Ben Sir提及過需要手指碰到弦上的輔助膠紙底部，意思即是需要拉弦的每次動作位置準確且一致，避免每次射箭都轉換拉弦的位置，例如下一次拉弦位置往下，箭的方向則會輕微往上，只會讓箭遠離中心點。另外，國際賽例中，會在3分鐘內射6支箭，若射一支箭的時間超過30秒，那一支箭的成績有可能作廢亦會扣分。