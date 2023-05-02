吳啟洋怕醜唔敢做街訪　Marco孖肥腸做實驗玩「鬥長」

組合P13XL的Phoebus（吳啟洋）、Marco（葉振弘）和徐浩昌（肥腸）日前拍攝港鐵短片宣揚環保訊息，仲聯同化學博士Dr K Kwong一齊做實驗。Phoebus呢日負責進行街訪，睇吓大家嘅環保意識，不過到達街訪現場，他怕怕醜醜唔敢邀請途人訪問，笑言自己「唔叻、唔係好敢」，最終用合照交換成功訪問：「其實我怕醜都冇咩進步，純粹拍嘢拍多咗放膽咗，我嘅策略就係搵女仔做訪問，因為佢哋會健談啲，埋去之前大家有個眼神嘅交流，咁會易啲埋手！」他這日要問途人「被綠」的經驗，他表示感情上未試過，不過生活上經常「被綠」：「平時同朋友食飯，我都會叫好多菜嘅，只要大家食唔晒都係我『包底』食晒佢，加上平時都會帶水樽出街同搭港鐵，都算係綠色環保人嚟嘅。」

Marco、肥腸片中就負責做實驗，要鬥長氣測試空氣流動，不過兩人聽到「鬥長」就好興奮，非常搞笑，Marco片中飾演男神，他笑言鏡頭前大家「客氣、畀面」，笑言要扮Cool先得：「呢啲係一場戲，我要唔講嘢先Chok到，一開口就漏晒氣，事實上肥腸先係男神，佢好得女士歡心嘅！頭先實驗我哋係鬥長氣，其他嘢就熄機先啦！」 Marco仲自爆當日拍攝地點近屋企，可以揮手同媽咪打招呼。

肥腸再次同港鐵合作，笑言上次合作後即「賣車」大賣口乖：「好少品牌會持續咁搵我，真係幾開心嘅！呢日我同Marco齊齊做實驗，諗翻起以前我返學都屬於百厭仔，試過實驗上堂，差點搞到全校斷電，老師冇鬧我，反而緊張地問我有冇事，原來我哋當刻危險到差啲電死，不過我哋當時仲好百厭笑笑口扮冇事，之後諗翻先識驚！」肥腸仲大讚K Kwong博士夠晒生鬼，笑指對方除了知識豐富外，更會提點拍攝時搞氣氛。