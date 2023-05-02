李克勤紅館開騷再加碼　呼籲粉絲小心詐騙

李克勤將於五月中假紅館舉行一連六場《弦續.港樂演唱會》，宣布終極加開第七場，雖然明天5月3日才公開發售，但已出現黃牛黨炒飛，令讓歌迷叫苦連天外，騙徒又再有新招，竟然代克勤及主辦單位公開招聘員工及助理，涉嫌欺騙。近日不少人收到不明來歷WhatsApp，指克勤紅館演唱會聘請工作人員，時薪每小時100元，還附上聯絡電話。

克勤對「招聘」廣傳感驚訝及好奇：「工作人員試咗個應徵電話，對方話目前我助理呢職位好多人申請，叫佢轉去做線上票務助理。」之後疑似騙徒又亂說其他人工的薪金非常優厚，但要接受培訓，如接受「條件」就再有負責人聯絡，結果半天後再出現另一個自稱主持人，提供link作登記。克勤說：「當然我哋係唔會登記，無論點都想再三提醒大家，千萬唔好信呢啲招聘，我哋係冇為演唱會招聘過任何線上或線下助理。」

克勤又謂曾經有人用假帳號於社交網聯絡他的朋友或fans問借錢，幸好全部分都沒有上當，除不要誤信不明來歷者外，更要謹防「907XXXXX」及「614XXXXX」兩個疑似騙徒的號碼：「一見到就block咗佢啦。」

對於演唱會加到七場，克勤表示開心，近日忙於演唱會練歌採排外，還要兼顧兩個廣告的拍攝工作：「忙到飛起，所以要小心身體，少咗時間去打波，以前一個星期都有幾日可以運動，依家就要搵時間先可以打一次、半次咁，盡量都keep住下運動量。」又透露早年擔任了兩屆《中國好聲音》冠軍導師，所以今次開騷亦都邀請其冠軍學生，分別是梁玉瑩、伍珂玥。至於外傳朗朗也會出現，克勤就笑言他將會是其中一場嘉賓。