台灣創作歌手來港街唱初體驗　最鍾意食菠蘿包

台灣新進創作女歌手魏嘉瑩下月將在旺角麥花臣舉行演唱會。由街頭Busking唱到成為歌手，早前在香港先後為八三夭與五月天演唱會擔任開場嘉賓，更趁在港到街頭Busking「試水溫」，她說：「最初有點緊張，因為大家不熟悉我，擔心大家會不會喜歡我的演出，但上台發現大家很熱情歡呼，很感動，在這麼遠的地方也有人聽我的歌。」

是次演唱會她笑言為了讓大家不用一次過重溫她4張專輯那麼大壓力，故窩心地推出一張精選唱片《喜歡我吧》讓歌迷認識，唱片中更會有一首輕快歌曲，希望到時與歌一起跳舞。問到可會在演唱會唱廣東歌？她說：「廣東歌很不容易，發音不一樣，現在努力準備中，希望到時給大家驚喜。」她又指最喜歡的廣東歌是陳奕迅的《浮誇》，笑言Eason若果能做她的演唱會嘉賓，相信全晚也會望住他，不會唱歌，希望能夢想成真，自言也夢想五月天做她演唱會嘉賓，還要請大家為她許愿。

來到香港她有到大排檔和茶餐廳體驗一下，最喜歡吃菠蘿包和喝凍檸樂，笑言因為喝了會快樂，但在茶餐廳也發生小插曲，當她準備喝枱面的水，被朋友連忙阻止，原來那杯水不是用來喝，是用來清洗，隨即被發現明顯是旅客。