落選港姐梁家琪2千萬豪買樓　坦言冇時間拍拖

「娛樂新聞台」新女神梁家琪（Khaki），2022年參選港姐不幸落選，不過其背景就備受關注，原來由郭秀雲擔任提名人的她，出身富裕之家，香閨足夠放得下一座巨型三角琴，昨日（1日）她與家人斥資逾2000萬再入市，購入大埔白石角新盤University Hill一個優質特色戶，以成交價約2108萬購入一個約851平方呎連平台及天台的單位，造價及呎價創項目紀錄新高。另外，Khaki早前為母親贊助的慈善晚宴擔任義工，拿著籌款箱滿場飛幫手賣慈善獎券，獲張穎康和蘇志威等人支持，之後她更代表送出名錶贊助的陀飛輪老闆沈慧林上台抽獎，由單文柔幸運抽中大獎，獲得逾4萬元名錶。梁家琪表示是次活動為兒童復康中心籌錢，用作幫助小朋友睇醫生，感覺很有意義，以前亦試過給長者派飯，希望將來可以探訪基層家庭小朋友，體驗不同階層人士的生活。

近日剛完成商科課程的她，透露想創業：「因為媽咪是個女強人，我很想像媽媽一樣可以獨當一面，創立自己的事業。（繼承媽媽生意鋪路？） 媽媽很想我接管家族生意，因為我是家中獨女，但我想趁年輕時候追夢，做演員是我一直的夢想，家人亦很支持我，或者婚後有自已的家庭才考慮，當然媽媽亦會覺得我太辛苦，在外碰碰撞撞，不如留在家舒舒服服更好，但我很想嘗試創業。」原來梁母也心急女兒戀事，曾介紹一位飛機師男朋友給她，但後來不了了之，問會否與圈中人拍拖？「我並不喜歡圈中人，我憧憬想將來婚後可以安定，跟丈夫煮吓飯，好好享受家庭樂，娛樂圈工作太忙，很難跟另一半時刻相處，所以不會考慮。」