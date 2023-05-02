陳柏宇6月英國首度開騷　新歌膺五台冠軍歌

剛再做爸爸的歌手陳柏宇，最近重投工作，忙於灌錄新歌的同時，亦宣布將於6月舉行《陳柏宇The Fight Goes On World Tour 2023》英國站，這是柏宇首次在英國開騷，而且會在曼徹斯特及倫敦開唱。

柏宇2年前曾在演唱會談及離別的一Part中獻唱《逸後》時，螢幕上播放着移民的動畫，一首情歌頓時變成離別之歌，當時他更唱到淚崩，有半首歌唱不下去，今次巡唱首站定於英國，算是離別之後首次與樂迷聚首一堂，過去不少移居英國的樂迷，都查問他何時會到當地開騷，隨着疫情過去，二女星晴又已出世，當一切都穩定下來了，他與唱片公司覺得這是最佳時機展開巡唱，以答謝海外樂迷的愛戴。

為了可以更親近地與樂迷互動交流，這次英國站的場次特設VIP門票，憑票除可以在最前排位置觀賞，騷後更可與他會面及合照，機會難逢，除了英國站，他亦正計劃將到其他國家開唱。好消息也接連而來，他的新歌《一人傍晚藝術館》反應熱烈，成為他第一首五台冠軍歌作品，他非常開心：「我比較少演繹呢種好Chill嘅作品，今次獲得好成績，又要準備開騷，我當然係好開心。」