有冇興趣同我去海邊玩？（互聯網）

同情人坐喺海邊靜靜睇日落，真係浪漫又治愈，不過同樣情景出現喺四仔嘅話，就會變成胸罩脫落，男女主角喺海邊激烈大戰嘅荒淫場面，嘈到拆天，今日介紹嘅3部作品以海邊曳曳為主題，唔知邊套最啱你心水呢？

火熱青春

陽光與海，感覺係咪熱血又青春呢？如果鍾意睇呢種熱辣辣嘅感覺，加上青春感十足嘅脫星火熱演出嘅話，呢套由Tushy製作嘅《Views #4》相信可以滿足到你。由Scarlett Jones、Mary Rock、Evelina Darling等多位嫩口脫星參演，雖然係零劇情，但喺拍攝技巧上花咗唔少心思，仲去到西班牙嘅靚海灣取景，務求帶畀四仔迷最佳嘅視覺效果，加埋激烈嘅肉搏演出，一個字講晒：正！

載譽歸來

講到高質四仔系列，Vixen出品嘅「Vibes」相信係其中之一，而嚟到系列最新作《Vibes #9》，又有乜嘢賣點呢？今次不但搵嚟Laurent Sky及Julia Grandi兩位四仔名導聯手執導，仲有Kayley Gunner、Cherry Kiss、Allie Nicole及Romy Indy等四位外形索爆，同時喺歐美四仔界有相當人氣嘅脫星演出，並繼續以迷人嘅歐洲海灣為拍攝場地，加上席天幕地嘅狂野交戰，官能刺激度十足。

體位指南

美國曾有調查指，男女愛到海灘曳曳嘅原因，係因為某啲偏遠海灘人跡罕至，玩乜都得之餘，仲可以玩盡各種體位。如果認同呢種講法，由Adam & Eve推出嘅《Exotic Encounters》，相信可以畀大家作為海灘性戰嘅體位指南。由Christiana Cinn、Carter Cruise、Allie Haze等多位脫界體位專家兼癡女脫星演出，佢哋喺片中玩盡一系列難度又淺入深嘅體位之餘，豐富嘅體位更可作為男女參考嘅對象，究竟有冇片廠講得咁正，就要留待大家品評喇！

碟評

以海邊曳曳為主題嘅四仔有唔少，而今次介紹嘅3套作品中，《Views #4》及《Vibes #9》都係主打靚人靚景，兼且有晒口碑嘅人氣系列新作，故此期待值相當高。不過講到新意嘅話，主打體位指南嘅《Exotic Encounters》則有更高嘅觀賞性。