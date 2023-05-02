谷婭溦入行見盡「假人」　堅持唱廣東歌爭氣

歌手谷婭溦由初出廣東歌捱鬧，到新歌被讚有進步，她直言一直沒有放棄唱廣東歌是為了爭氣，給自己一個交代，回想起更要多謝鬧過她的人。

谷婭溦最近推出新歌《Liar》，是她今年計劃推出人性4部曲「真、假、善、惡」的序曲，當中「假」率先面世，她直言入行以來遇到太多虛假的人，以前會拆穿對方，但自嘲人大了也開始變假，她說：「依家會留一線，但又唔會假得好離譜，唔會夾硬鍾意佢，都會打招呼，係善意嘅假。」她覺得難以變得沒有稜角：「大家對我嘅印象係好直接，有啲人甚至覺得我好寸，其實以前Cool、唔講嘢，係因為唔識講廣東話。以前會好介意，慢慢成長覺得唔使介懷，做鍾意做嘅事就得。」

主打廣東歌的谷婭溦坦言是給自己一個交代，因她來港發展多年，希望攞出誠意融入香港文化，雖然廣東話有待進步，但也想讓大家知道她可以唱得好正音：「最初有唔少負評，以前會好嬲，依家會多謝鬧過我嘅人，否則唔會有依家，啲人話我廣東話進步咗好多。」

衝出馬路發洩

將開設音樂學校的她，曾靠音樂走過人生低谷，故希望藉此療愈別人：「我嘅音樂路好艱難，試過匿埋唔見朋友，又試過做最蠢嘅事，好似衝出馬路，應該搵地方發洩，所以聽啲重金屬嘅歌去發洩。因為事業唔開心，抑鬱到要睇醫生，之後去咗北京讀戲劇學院，慢慢走番出嚟，依家變番樂天派，諗番所有經歷都係好經歷，否則唔會睇得咁開。」