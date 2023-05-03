【是日通勝】

農曆三月十四

癸卯年 丙辰月 辛酉日

吉時：上午7時至9時、 上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午5時至7時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、掃舍

忌：合醬、動土

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：6、31、44

幸運顏色：黑、藍

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：財運稍遜，做任何決定前必須想清楚後果。

金牛座：工作運不錯，沒有後顧之憂，目標易達成。

雙子座：處理錢銀問題有點糊塗，否則易招致損失

巨蟹座：愛情運差勁，過多遷就易令自己受到傷害。

獅子座：談情說愛的吉日，單身者有望打動心上人。

處女座：事業遇阻力，回報遜於預期，無奈又無助。

天秤座：身心狀態好到極，有時間的話可多做運動。

天蠍座：各方面運勢都不錯，可望迎來愉快的一天。

人馬座：春風滿面，單身者有望迎來一段美好緣分。

山羊座：工作表現不似預期，只能怪自己不夠專心。

水瓶座：整體運勢算不錯，不去跟人比較會更開心。

雙魚座：長時間工作導致身心俱疲，需要好好休息。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）龍 桃花旺

（跌）兔 壓力大

鼠：做事輕率，口沒遮攔，易在職場得罪人。

牛：人氣旺，獲邀出席社交聚會，玩得盡興。

虎：被公事弄得焦頭爛額，冷靜可避免失誤。

兔：是日沖煞，工作壓力大，容易胡思亂想。

龍：桃花旺，單身者易結識志趣相投的異性。

蛇：事業上不乏機遇，有機會成為焦點人物。

馬：偏財運不錯，趁機作短線投資有望獲利。

羊：人際關係好，可從朋友口中獲得好消息。

猴：工作有進步，但應提醒自己不要驕傲。

雞：滿招損，謙受益，保持低調對你有好處。

狗：許多事不能按照計劃執行，心情鬱悶。

豬：全情投入到工作中，可望獲理想回報。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

肖牛者之姻緣錦囊

‧戀愛特色

肖牛者本質抗拒改變，但有時因為工作需要，也會作出配合，不過一旦談情說愛起來，最能體現肖牛者的本來面貌。

肖牛者一般不會因為急着拍拖而隨便選擇對象，挑選伴侶的過程十分謹慎，奉行寧缺勿濫原則；即使拍拖，也不會四處張揚。肖牛者基本上在談愛時已認定對方為終身伴侶，其忠誠程度在十二生肖中也是一等一的。不過，肖牛者絕少會出現閃電結婚，通常是經過一段深入的拍拖階段，才會真正落實名份，這一來是源於肖牛者凡事喜歡慢慢來的態度，二來也是因為他們想有一定的經濟基礎才建立家庭之故。

肖牛者很少主動去提出分手，若情海翻波，很多時只會處於被動位置，甚至很死心眼地去等待對方回心轉意。但有時緣盡了便要學懂放手，這一點值得肖牛者多加注意。

‧男性貼士

肖牛男性重視家庭生活，加上從一而終的天性，能給予伴侶很大的安全感，乃最大的優點。但肖牛的男性有點不解溫柔，適當時候也要懂得製造浪漫氣氛，談情技巧上還有待改進。

‧女性貼士

肖牛女性對孝順的異性特別容易有好感，也很有條件成為賢妻良母，但因為個性慢熱，她們即使心有所屬，也不輕易外露情感，所以有時會錯失良機。如果要追求她們，主動之餘也要有足夠耐性，絕不能急就章。