無綫年報官方排名！蔡思貝登終極一姐　陳嘉慧爆冷上首頁

視后蔡思貝在無綫的年報官方排行榜上，由去年第12位一躍登頂，「一姐」地位超然；而小花陳嘉慧則爆冷力壓多位帝后前輩，躋身首頁當紅花旦、小生之列！經過連番大執位，兩大民選女神李佳芯與黃翠如地位依然穩如泰山，反而陳瀅與郭柏妍要讓位排在第2頁。

無綫日前公布2022年周年報告，檢視過去一年的業務表現，當中最惹人關注是旗下小生、花旦的排位。超過160位藝人分布在6頁中，排首頁的是一眾當時得令的一線藝人，當中視后蔡思貝力壓一眾小生、花旦排頭位，翻看2021年報告，當時她只排在第3行12位，今年一躍登頂威到盡！

去年底，蔡思貝在無綫節目巡禮拋胸搶盡風頭，成為大合照「C位」紅星之一，一直努力洗底的她近年形象大翻身，更憑《踩過界II》勇奪視后，去年在《廉政行動2022》、《法證先鋒V》的演出亦獲讚突飛猛進，難怪深受力捧；據知，她主演的新劇《你好，我的大夫》也被列作今年重頭劇。蔡思貝回覆：「能夠在公司周年年報榜上有名，係開心嘅，繼續做好自己，一如以往，只期望有好同埋感動到人嘅作品畀大家睇。」

李佳芯翠如冇跌Watt

蔡思貝與陳豪、胡定欣、陳山聰4大視帝后位處第1頁首列，緊隨蔡思貝之後的是蕭正楠、李佳芯、馬國明、黃智雯、劉佩玥、陳展鵬、黃翠如、周嘉洛、袁偉豪、姚子羚、張振朗、張曦雯等，當中佳芯與翠如雖然近年在戲劇方面產量少之又少，因而傳遭冷待，但卻深受網民愛戴，2人在年報排位上都算名列前茅，甚至比姚子羚、張曦雯、高海寧還要高，足以反映她們仍是公司的愛將！

年初升呢「馬來西亞視后」的劉佩玥，躍升速度亦非常亮眼，成為當家花旦新勢力，她感激公司栽培及給予很多好好的機會，她說：「繼續感恩，繼續努力，做好自己本分，同時會每天盡力進步，突破自己，演得更好，拍更多好嘅劇集畀大家睇。」同躋身首頁的後起之秀還有朱敏瀚、劉穎鏇、吳偉豪、黃庭鋒、陳曉華等，當中最惹人熱議非陳嘉慧莫屬！外形鄰家女孩的嘉慧演出機會很多，但暫未有太大話題作，最受爭議是她竟力壓視后林夏薇、江美儀、視帝王浩信、馬德鐘與郭晉安，曾被無綫欽點力捧的陳瀅、郭柏妍甚至跌落第2頁，而第2頁排頭位是「阿姐」汪明荃、3奪視帝的黎耀祥及胡楓等資深藝人。

龔嘉欣撼贏「宿敵」

陳瀅去年憑《痞子殿下》和《美麗戰場》人氣高企，更獲無綫力捧，開拍《痞》續集《痞子無間道》。她與龔嘉欣早年因合作鬧不和，嘉欣甚至傳被雪藏，但在排位中，嘉欣卻撼贏「宿敵」陳瀅登上首頁，令人意外。

馮盈盈跌落第4頁 江嘉敏包尾

被指終於走出「雪櫃」的前港姐冠軍馮盈盈，今年有份參演重頭劇《逆天奇案2》，本以為前景回復光明，但依照官方排位猜測，去年排首頁的她竟急跌至第4頁，更並非頭排，而是隱身於一眾綜藝及節目主持包括陳庭欣及陳貝兒當中，似乎盈盈要上位仍須加把勁。至於傳跟她反目的江嘉敏更是形勢險峻，曾受力捧的她竟被安排於「壓軸」的第6頁，而且她非《愛．回家》成員，卻與「熊家人」滕麗名、呂慧儀、「大龍生」羅樂林及「大小姐」林淑敏為鄰，位置騎呢。

至於第5頁中，剛出爐的《中年好聲音》歌手周吉佩、李佳等趕及上榜，同頁還有應屆港姐冠軍林鈺洧及季軍梁超怡，但傳有意解約的亞軍許子萱則冇影。

胡鴻鈞保王座 吳業坤續做阿二

歌手胡鴻鈞（Hubert）不續約唱片公司後，造就同是《超級巨聲》出身的吳業坤一躍成為「TVB Music Group一哥」，一嘗被力捧滋味！不過，在最新出爐的排位中，Hubert依然位居第一，吳業坤更被新任一姐JW王灝兒「壓頂」。網民對此嘖嘖稱奇，指Hubert沒有唱片合約在身，但仍是無綫合約藝人，得寵程度不跌反升。

被迫做「阿二」的吳業坤不敢怠慢，繼出動新婚日籍太太濱口愛子為歌曲《百二歲》任MV女主角，為升呢唱片公司「一哥」打響頭炮後，11日前再推出第2首派台歌《仍然是愛》，但未見唱片公司有強勁宣傳攻勢，在Hubert的威脅下要保持人氣，似乎吳業坤要出動「生B」這招撒手鐧了！