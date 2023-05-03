娛圈單打︱甩掉渣夫唔再忍　離婚真係恭喜你

近年頻傳婚變的洪欣，日前凌晨忽然透過社交網宣布與小10歲嫩夫張丹峰「不再是夫妻關係」，正式為這段14年婚姻畫上句號。張丹峰對此直認不諱，更在社交網與維護洪欣的網民爆發罵戰。至於被指為小三的張丹峰經理人畢瀅則擺出事不關己狀，擺明撇清關係。

從張丹峰回應離婚的態度，已可見這個年過40的男人，思想行為依然不成熟。除了被洪欣暗指多次刪除其微博發文，他又同網民開火，嘴巴不饒人，益發令外界覺得洪欣離婚決定實屬正確，簡直是脫苦海。

大家有眼見，張丹峰數年前已被踢爆偷食畢瀅，一度鬧到離婚邊緣，但他為了挽回洪欣的心，不惜發千字文否認，更辭退畢瀅。但去年又被爆出二人藕斷絲連，有人故態復萌，即使洪欣多次給予機會，但未見對方珍惜，與其糾纏於一段「三人行」的婚姻，不如把心一橫離婚。

講真，洪欣當初之所以下嫁這個名氣、年紀都比自己相差一大截的男人，不難估計是貪圖對方靚仔，加上口甜舌滑，氹得女神鬼咁開心。二人婚後確有一段頗長的蜜月期，洪欣誕下一女，可惜對方始終未定性，老妻少夫更是一道難以跨越的坎。女人過了50歲，再天生麗質亦難以保持最佳狀態，反而男人40歲才是踏入新階段，當身邊出現誘惑，出軌便是唯一結果。

一段婚姻沒有愛，相處不開心，離婚當然是最好選擇，何況仔大女大，洪欣又有獨立經濟能力，毋須靠老公，也就毋須死忍，倒不如放生自己，說不定還有第二春來臨。難怪網民紛紛真心說句：「我真係恭喜你呀！」