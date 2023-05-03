ANSONBEAN如願以償　新片打到飛起

歌手ANSONBEAN（陳毅燊）、蔡思韵、朱鑑然、胡子彤一班新生代演員主演的犯罪懸疑新片《失衡凶間之罪與殺》之單元《貓劫》，首度參與電影演出的他有不少打鬥場面，令他這位初哥心情相當振奮，ANSONBEAN說：「期待咗好耐，一直希望有機會拍動作戲，依家算係了咗一半心願，因為今次主要係我打人，想將來可以拍戲畀人打，有來有往嘛！」

戲中ANSONBEAN與朱鑑然同樣情傾蔡思韵（Ceci），年紀雖小卻是膽識過人，會在Ceci的附近默默留意着她的狀況，對於「情敵」朱鑑然的一舉一動更加特別敏感，二人於片中更會為Ceci大打出手。連串打鬥場面，ANSONBEAN耐心地聽從武術指導的指示，休息時間還不斷練習，另一邊廂的朱鑑然，工作人員在他身上捆上軟墊，防止他受傷。

他說：「拍動作戲比我預期複雜得多，例如要就角度，令畫面更逼真，原來一啲都唔容易，不過學到好多嘢，朱仔（朱鑑然）好大膽，唔擔心畀我錯手打中，加上佢眼神好有戲，令我打嘅時候更加嬲。」對於一償心願拍打戲，他坦言令他想起周潤發：「因為剛才場戲，講我跑入去打朱仔，令我諗起電影《監獄風雲》，發哥衝埋去咬張耀揚耳仔嗰一幕經典場面，不過，我冇佢咁癲，哈哈！」