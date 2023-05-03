孖Lenka開騷　怕胖團街頭「X來X去」惹笑話

澳洲人氣創作女歌手Lenka、台灣著名樂團「怕胖團」、本地樂隊神奇膠和hiphop rappers Fxith & Hxpe昨晚（2日）現身九展Music Zone參與《THE SHOW》音樂會。第5次來港開騷的Lenka，受訪時表示對上一次來港已是2013年，當時兒子還是手抱嬰兒，很高興可以再來香港，除開騷外會多留一天，笑言雖然時間不多，也要快閃到處觀光Shopping，看看十年來香港的變化。她表示向來喜歡亞洲市場，多年來也有與亞洲粉絲保持聯絡，而來港前已到過幾個地方巡唱的她，直言雖有點累，但亦有趁機做Spa放鬆一下。她坦言過去幾年疫情令她的音樂工作近乎停擺，未能開騷外，就連造歌也只能以網上視像形式與樂手們溝通，故疫情期間絕大部分時間也是留給照顧家人，如今所有事情也開始復常，可以重回錄音室造歌，她直言要找回能量，重新出發，現時已完成了7首作品，並預計會於8月發行。

至於第2次來港演出的「怕胖團」，三位成員包括主音兼結他手謝侃均（閃亮）、低音結他手黃怡瑋（大寶）及鼓手魏敦華（老外）一出場先來快歌一輪炒熱氣氛，並以廣東話向大家打招呼，又自爆因半桶水的廣東話而爆出笑話，指日前逛街時將廣東話「點呀？」中的「點」字，發錯音變成個廣東粗口字，結果大家於街頭「X來X去」，令途人為之側目，非常爆笑。

3人於受訪時表示一抵港便到處搵食，大寶説：「去過飲茶和茶餐廳。」閃亮即補充她們很喜歡港式凍檸茶，大爆眾人在茶餐廳合共點了8杯：「大寶一人喝了3杯。」而老外就表示開騷前也品嘗了「老外早餐」（全日早餐）。問到會否想跟香港藝人合作？他們即齊聲說最想跟周星馳合作，指看過很多對方的作品，就連對白也背得滾瓜爛熟，笑言只要可合作，唱歌跳舞甚至做臨時演員也不是問題。