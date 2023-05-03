威過BLACK PINK　FIFTY FIFTY登Billboard：以為發夢

來自韓國中小型藝人公司的女團FIFTY FIFTY爆紅，憑歌曲《Cupid - Twin Ver.》登上Billboard HOT 100，比BLACK PINK、BTS出道日子更早獲得此榮耀，更打入音樂平台52個國家榜單，單日全球串流流量更比Newjeans高，而全球每月收聽人次更超越BLACK PINK成為女團首位！隊員Saena表示難以置信，而Sio仲話以為自己發夢添：「我哋冇諗過呢首歌會咁成功，呢個真係超現實，但都全靠幕後嘅努力同Fans支持！所以我們會更加努力地創作，並在未來分享更好的音樂。所以希望大家留意我們。」

為慶祝FIFTY FIFTY取得佳績，唱片公司更在香港銅鑼灣購買大型廣告板，成為Fans打卡熱點，成員Saena對海外成績感興奮，坦言為樂迷代出所有：「呢首歌嘅Message係『靠自己改變命運』，可能於日常及感情都會有唔完整嘅時候，好似邱比特連錯咗一對情侶咁。但係我哋只要唔依賴邱比特，增強自信同令自己變得更好就可以改變命運，所以同我哋組合嘅座右銘係一樣！我哋希望會成長，要不停進步，做更好嘅音樂！」Keena表示暫未有計劃舉行全球巡迴開騷，但期待舉行時與外地Fans見面。

成員Aran就希望去海外與Fans見面：「今次歌曲有兩個版本，我覺得兩首歌形式都唔同，大家可以享受唔同嘅版本。其實我哋一直都好刻苦練習，希望將最好嘅表演帶比觀眾，希望大家可以期待新嘅音樂。如果有機會都想同香港嘅藝人合作，可以傾吓點Cross Over！我想多謝團隊，令我哋嘅音樂回歸韓國樂壇。」