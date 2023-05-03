小眾品牌話題之作　天價隕石手袋

新季節又到，時裝周也暫時告一段落，各種服飾話題之作逐漸出現在大眾視野當中。近來除了BOTTEGA VENETA推出形似牛皮紙袋的萬元手袋之外，一個巴黎小眾品牌Coperni推出含有隕石的手袋，定價為4萬歐元，約為港元334,730港幣，比珍稀皮革的手袋還要值錢。無論是材質、外形還是價錢都讓這一款手提包引起熱烈的話題度。

巴黎小眾品牌品牌近來最驚人的舉動，就是在上一年的時裝周上讓知名超模Bella Hadid穿上現場製造的噴漆服裝，滿滿的科技感設計獲得不少時尚達人的好評。這次推出的「隕石手袋」（Mini Meteorite Swipe Bag）。不但外形設計得像石頭，其實裏面更鑲嵌了5.5萬年前墜落在地球的月球隕石打造而成，形狀怪異之餘也顯得十分稀有。手袋設計參考了品牌經典包款Swipe Bag，每一款都是純手工製造，因此每一款手袋的形狀都會有些不一樣。

同場加映：約2萬港元的「牛皮紙袋」

BOTTEGA VENETA的風格向來以精緻簡約手工為主調，令人意想不到今次品牌推出了一款外形酷似牛皮紙袋的THE BROWN BAG，大炒社交網絡的話題度。不過其實手袋真正的材質是高貴牛皮打造而成，只不過在選色、手袋的摺痕、縫線位置都是跟平時大家拎出街的紙袋沒有分別。內襯選用麂皮，手把部分也很想紙巾筒的設計，一圈一圈地捲上，簡約得黎更顯質感。