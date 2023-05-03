何家千金外孫各領「峰」騷　超欣激凸爆乳大解放

素有時尚界奧斯卡之稱的《大都會藝術服裝學院年度慈善晚會》（MET Gala），國際流行天后Rihanna、珍妮花露柏絲、美國真人騷女星Kim Kardashian、韓國女星宋慧喬、人氣女團Black Pink成員Jennie等巨星、超模、富豪捧場，場面可謂星光熠熠。

有賭王「最索外孫女」之稱、現年27歲的何鍶珩（Beatrice），與媽媽何超鳳雙雙到場，何超鳳更與奧斯卡女主角得主楊紫瓊、王嘉爾一齊手拖手出場，風頭十足。雖然Beatrice的風頭不及媽媽，但話題性依然十足，她以一身索爆露肩露背粉紅色短裙參加After Party，期間隨着音樂起舞，當中不斷扭動身體，之後更上台做DJ炒熱全場氣氛，難怪網友看到後都紛紛表示：「鍶珩身材白滑有睇頭，對長腿更加不得之了」。

何家千金每位都樣靚身材正，即使是剛結婚成人妻的何超蓮，向來都被譽為「最索千金」，是不少網民心目中的女神，並常被人將她與何家最細孻女何超欣（Alice）作比較。

現年24歲的超欣，自小就常被爸爸大讚「靚到不得了」，想不到外貌出眾，身材更是「禾稈冚珍珠」，她日前以Deep V晚裝「中門大開」大騷「Big爆」4吋事業線，之後其正面照流出好身材一覽無遺，即時引來轟動，而超欣身旁的19歲谷愛凌，即使大騷北半球硬撼，仍不及超欣般搶鏡。