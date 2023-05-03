【簡潔生活學】一條圍裙有多吸引？

在我們收納公司，同事們周不時交流整理心得，甚至好物分享，而有位Y小姐，低物慾兼不愛網購，大部分物品都要摸上手試過才考慮買不買，她認為這樣可以避免衝動消費，也可減少網購「貨不對辦」的情況，即使價格較便宜，她都不為所動。

為了貫徹「精簡生活」，烹調工具也只有一鑊一鍋，做最簡單的料理，不過，最近她動搖了！竟然被網站某件產品深深吸引着，更極力向我推介。

原來這件產品是來自某台灣視頻主持推出的新產品：圍裙。到底這條圍裙有甚麼神奇之處，能讓Y小姐心動呢？

平日喜歡入廚的，圍裙基本上不可缺，挑選時最常遇到問題，就是物料上能防水就不透氣，要透氣就不防水，但是這件圍裙在設計上頗有心思，上半身採用單層棉布，煮飯時便可減少焗促感，至於下半部就用上膠膜，炒菜或洗碗時，可防油濺水濺，非常細心。

不過，最大賣點反而是口袋前外加兩塊可拆式抹布，有烹調經驗人士都知道，雙手經常沾到油、醬汁，或是洗手後想第一時間抹乾，這個抹布就可以大派用場。另一好處是，可拆下抹布作清潔枱面之用，隨後拿去洗乾淨便可以。

聽落的確很吸引，可是我家已經有圍裙不用再加添，反而問Y小姐是否已下單？她說，我只是把這個項目放入「購物車」，就當買了！果然貫徹她不愛網購習慣。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務網站創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

Facebook：Kitty KY Wong

Instagram：kitty100trial