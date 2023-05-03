飲飲食食為健康加油兼為環保努力

要數近年火熱的飲食熱潮，一定有健康飲食與可持續發展的份兒，最近就有兩大品牌追趕熱潮，不約而同為環保及健康出多分力，一個在旗下多間日本餐推出全新清新餐目，另一個則引入環球健康有營的食材，為巴絲打的健康與生活環境打氣！

日式餐廳清新餐單

擁有城中不少日本餐廳的日式連鎖餐飲JCR，旗下餐廳包括元氣壽司、千両、一風堂、燒肉LIKE、丼丼屋等，品牌為了響應今年的「世界地球日」主題，今個月舉行了「環保綠色月」，旗下多間餐廳紛紛推出「清新之選」的餐目，好似日式居酒屋魚治的吉列新豬肉三文治、鯷魚醬伴鮮野菜等；元氣壽司推出的海苔天婦羅綠田園手卷、腐皮烏冬等；帯広はげ天則有野菜北海道湯咖喱、野菜紙鍋等，讓大家由食開始，鼓勵大家多吃蔬菜，減少碳排放，為地球保育出一分力。

連鎖超市高CP健康食材

早幾日要選購優質健康食材，總要山長水遠到精品超市或專門店才能揀選一二，大型連鎖超市品牌惠康為了讓普羅大眾更方便容易選購到高質健康食材，最近推出了「『惠』健康，食好啲！」主題企劃，從世界各地搜羅6種健康食材，包括無麩質、無激素添加、水耕種植、有機、低脂及無糖，達1,000款的食材非常多元化，有括無麩質早餐穀物、低脂牛奶、有機蔬菜、無激素肉類等，還首次引入澳洲品牌Red Tractor Foods的「有營食品系列」，帶來更多CP值高的健康富營養的食材。