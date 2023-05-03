XODIAC登韓國音樂騷狂吸25萬點擊　同前輩NCT有得揮

被韓媒睇好做今年「怪物新人」的首隊香港K-POP男團XODIAC，第一首歌《THROW A DICE》受到各方關注，無論是在網上平台的收看人次或討論度，均勝過不少同期出道的新人。由9人組成的XODIAC早前初登韓國著名音樂頻道Mnet的音樂節目《M Countdown》，首踏舞台表現平穩，當中兩日已吸引逾25萬人重溫於節目中表演片段，拍得住前輩NCT小分隊DOJAEJUNG同場的表演片段（兩日逾30萬人次）。

9位成員分別來自各地，當中包括韓國成員LEX、HYUNSIK、WAIN、BEOMSOO、DAVIN和GYUMIN、兩位香港成員SING和LEO，以及來自印尼的ZAYYAN，首踏舞台獲肯定，無疑如打了支強心針。身為總隊長的LEX連日來率領隊友到各電視台打歌。除了《M Countdown》外，又先後到KBS電視台的《Music Bank》、MBC電視台《Show！音樂中心》及SBS電視台《人氣歌謠》落力表演。XODIAC備受公司力捧，當中今次出道歌的打歌服出動多個名牌服飾加持，同時XODIAC亦趁機為月底到荷蘭及6月到倫敦開騷做足準備。