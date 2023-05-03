楊偲泳投資開竅有斬獲　張馳豪升呢變「將軍澳巴菲特」

楊偲泳（Renci）及以張馳豪（Aska）以品牌形象大使為中國銀行（香港）（「中銀香港」）慶祝年輕品牌成立一周年，拍攝宣傳照。Renci透露在活動認識了著名股評人胡孟青後後獲益不少：「真係好似『開竅』一樣，明白到理財對新世代嘅重要性，開始接觸多咗不同嘅理財及投資產品，依家慢慢將工作賺番嚟嘅錢整理好，似又解鎖咗一種新技能。」

她又覺得年輕人最好的投資策略就進修，自問是好學之人，鍾意學新事物增值自己，而今年嘅目標是：「進行『儲牌』，希望今年可以考到車牌。」又自爆投資有回報，為獎勵自己計劃5月底到歐洲旅行，但行程不會太緊湊，主要為投入6月的工作前「充電」：「我接咗一齣電影，仲有一個短劇，之前拍完嘅電影，希望可以6、7月上映，到時要做宣傳。」

同場的Aska笑言成為「將軍澳巴菲特」後，不少友人向他取經，他說：「不想做人哋嘅『明燈』，我要繼續增進知識，一向有留意港股與美股，如果價格合理，都會入番少少，當然喺能力範圍以內，投資最緊要量力而為，唔好有壓力。」又謂正於拍劇，將於5月中推出第二首單曲：「係主打抒情K歌曲風。」