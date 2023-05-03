方力申爆女友難搵工　「碰釘」原因竟然係...

藝人方力申（小方）今日（3日）以星級特別嘉賓身份出席運動飲品發布會，同場擔任代言人的兩位前運動健將，前國家體操隊隊員李大雙和奧運金牌得主李小雙交流。李大雙和李小雙對代言產品及市場都十分了解，李小雙台上更要求喝一口解渴，堪稱稱職代言人。

小方表示隨着社會復常，工作接踵而來，希望人人有工開有飯食。提到韓國邪教領袖性侵受害人女友Maple（葉萱）早前受訪表示難搵工，他指女友本身有補韓文及做翻譯，故不擔心，他爆女友搵工碰釘原來關他事：「佢搵到份長工，之後唔請佢嘅理由，話因為我太多人識，唔想佢返工受到注目，我無理由畀人屈係負累，我梗係唔認同啦！女友都心知乜事，每個人睇嘢唔一樣。」女友失去工作機會固然失望，問到不如娶她入門養她一世？他表示要好小心回答，又指自己不心急結婚，但會好支持女友，希望她找到好老闆，雙方家人和朋友都表示支持。他又稱女友有經濟壓力，需要工作，除要給家用外，也要供款，希望生活再好一點也是理所當然。問會否請女友幫手處理他的工作？他稱女友享受教學和翻譯工作，因從中得到樂趣和成功感，屋企未有給予她壓力，自己會贊助3個契仔女跟女友學韓文作為支持。

他又表示女友在網上報名參加慈善工作，但不會公開，小方之前亦曾為獨居長者大掃除，有機會也想帶Maple一起參與，笑言自己生活上比較不修邊幅，但不會以此為藉口要娶老婆：「我唔係大男人，搵老婆唔係為執屋，多功能老婆咩！」另外，他透露正為拍劇努力減肥，希望增肌減脂，除控制飲食外，又勤做高強度運動，經常做到爆汗：「今次拍《逆天奇案2》，要查案，唔使除衫，希望上鏡瘦啲，但自己時肥時瘦，好彩仲有時間減。」8月他亦要備戰赴日本參加游泳賽事，今早6點半便起身操水，希望Keep住應戰團火。

而對於能與兩位前運動健將前輩李大雙和李小雙碰頭，小方表示榮幸，之前亦有一面之緣：「好想同佢哋傾偈，我都退役多年，好想了解佢哋退役後生活，佢哋都事業有成，投資有道，希望可以帶挈吓！」小方、李大雙和李小雙台上主持發布會啟動禮，他講笑自己跟兩位世界冠軍相同之處是，大家都是「運動（完）」，因大家都退役，但兩位是世界級運動員，自己只是香港運動員，只有業餘水準，李小雙聞言表示冠軍沒有區別，更鼓勵小方繼續努力。