MIRROR演唱會明年補場：今次一定有足夠時間綵排

人氣男隊MIRROR下午於東涌一間酒店，出席主演電影《12怪盜》開鏡，台前幕後揀選吉時、吉方進行相關儀式，祈求工作順利及電影大賣。12子終於肯「劇透」，講述自身角色特點，例如Lokman精通解鎖、姜濤懂催眠、Edan對游繩相當熟練等等，他們又明言會將平日的笑話搬上大銀幕分享，而今次電影主題宣揚團結精神。

談到拍攝進度，Lokman表示：「拍咗十幾組，預算6月煞科。（邊個拍得最甘？）差無幾，大家都有打、有文戲，所以都要去練吓啲基本功。」問到Anson Lo是否打得最勁，他答：「我哋幾個人都有打，好似Lokman同Tiger咁，大家差唔多。」至於女主角，12子即齊聲起哄：「欠奉。（唔係呀？）咪就係唔係呀嘛？因為我哋12個度故事已經好難喎。」此時Edan跳出來大搞爛gag：「我咪係「呂」主角囉，最甘一定係Jer，因為佢金色頭髮！」

問到拍攝過程有否爭吵，Lokman搞笑答：「點解要鬧交？呢啲叫摩擦，就一定有。」隨即與AK扮「擦身」。記者再問有否擔心戲份不平均，搞到籹絲投訴，他又打趣：「一定主有次，想知邊個戲份多啲就要留意，或者大家帶計時器入場計吓，一次計唔清咪睇多次囉。其實呢個唔係數學題，好難計得盡，最緊要係成件事出嚟好睇同舒服。」

至於已宣布明年1月旅於亞博復辦12子演唱會，他們表示已進入前期工作，今次一定有足夠時間綵排：「表演會有新元素，同時有啲舊環節會保留。（粉絲擔心場地轉左，啲位會好遠。）我諗呢個要交番俾公司處理，我哋專注表演。（你哋身心都準備好？）係。（加場？）呢樣更加要處理好好多問題先，之後再諗。」

Jer日前在林宥嘉演唱會被點名合唱。他坦言：「好驚訝同開心，諗住喺台下睇騷，已經超級低調，好開心同到自己嘅偶像合唱。（想有合作？）希望啦，唔敢諗，我已經喺社交平台多謝咗佢。」問到有否趁機「抄牌」，他表現靦覥，其他隊友即幫手解圍：「後生仔都係一步一步嚟，循序漸進好啲。」Jeremy 與Edan亦因被林宥嘉留意而大感高興，後者表示因為工作關係，今次未能親身捧場，大感可惜。

早前提到會唱跳的Ian則透露：「不久嘅將來，相信可以兌現承諾，唔知點解自己唔熟悉嘅嘢，大家特別想睇，到時會向其他隊友請教吓。」Stanley日前於女友慶祝拍拖6周年，結果被粉絲催婚，他回應：「感情穩定嘅，現階段都係工作為重，想努力啲俾好嘅條件對方。」姜濤日前獲粉絲於「姜濤灣」大搞生日慶祝活動，被途人投訴「阻街」，他表示：「好多謝粉絲咁有我心，但真係唔好影響到其他人。」