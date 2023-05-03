自封第一被插　周杰倫嬲爆寸黑粉「狗吠」

經歷了數次改期的周杰倫演唱會，在今月便會在香港開場，粉絲早已引頸期待。再加上周杰倫（周董）上個月靠《最偉大的作品》，榮獲國際唱片業協會（IFPI）的「2022全球十大專輯銷量榜」冠軍，成為了第1名獲得這個榜單冠軍的華語歌手，但是也引起了不少爭議。

周董時隔6年才推出新專輯《最偉大的作品》，但不少粉絲對新專輯不甚滿意，甚至有粉絲批評是「最廢的專輯」，令周董都忍不住在社交網開帖反擊：「請問如果已經是第一名的人要怎麽變」，還標籤了三首經典歌曲《三年二班》、《外婆》、《飄移》，有忠實粉絲就找出這三首歌的歌詞，是回應第一名事件的爭議，分別是「這第一名到底要多強」、「我沒輸，不需要改變」以及「我除了第一，其他沒有興趣！」有網民就叫他謙虛一點，又叫囂「藝術天賦溢出來的周杰倫已經死了」。周杰倫面對這些負面評論也即刻作出回應，還在限時動態上傳了一張狗的圖文，表示「高處不勝寒」和「總是有在吠」，明顯是在諷刺酸民是狗在亂吠。

其實周杰倫之前面對負評，都會非常高情商地回覆，在今年1月馬來西亞的演唱會上，周董甚至會開玩笑地回應負面評論，讓大家只留好的評論，並表示自己是一名正能量的人，還允許粉絲在演唱會錄影，還説如果有唱得不好的地方，自己會回去檢討。

周杰倫自2000年出道，以其精湛的歌曲震動了整個樂壇，二十幾年來一直都有好作品。其實現在提前退休，或者吃老本都完全沒問題，這次網民這麽激進，也是希望周杰倫可以在未來，推出更加多好作品，事業再創高峰。