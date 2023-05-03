本日日本：炭治郎禰豆子口味章魚燒　味道竟然係……

隨着《鬼滅之刃》動畫第三季「刀匠村篇」不久前在日本開播，當地有不少相關的聯名合作活動，包括人氣章魚燒連鎖店築地銀章魚燒（築地銀だこ）最近就推出與《鬼》的聯名食品，四款新口味的章魚燒分四階段陸續登場。即日起推出的第一波以竈門炭治郎與禰豆子為主題的「三色霰餅明太子麻糬口味」，於章魚燒上淋上融化的麻糬及Mozzarella芝士，並加上象徵禰豆子的粉紅色明太子蛋黃醬，以及象徵炭治郎的綠色霰餅及黑色紫菜絲，一看就知是竈門兄妹的形象。緊接於5月19日推出以嘴平伊之助與煉獄杏壽郎為主題的濃郁香葱蛋黃醬口味，6月9日起則發售以我妻善逸與宇髄天元為主題的清湯薯仔芝士口味，而6月30日會推出以時透無一郎與甘露寺蜜璃為主題的胡麻香葱明太子口味，每款都按照角色的特點來設計，粉絲們必定要試試！今次聯乘還加碼推出周邊產品，只要購買聯名章魚燒就能獲得「限量特典小卡」，印刷精美兼以燙金處理，每一波各有8種設計，合共32款小卡。另外5月5日起還有「章魚燒24粒盒裝」及「鯛魚燒禮盒」換上了《鬼》主題禮盒，凡購買都可獲得特典文件夾，也是每波設計不同，想收集全套看來要食晒4款章魚燒了！