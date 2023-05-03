姚焯菲初嘗異地生活　一度崩潰爆喊：覺得世界末日

歌手姚焯菲（Chantel）接受無綫娛樂新聞台主持許文軒（Edmond）《Star Talk》專訪，分享在新西蘭求學生活點滴和宣傳新歌《小出走》。在新西蘭求學已有三個月的Chantel，坦言開始時並不習慣當地生活，人生路不熟，更試過在校園蕩失路，令她一度崩潰，她說：「好多因素加埋一齊，之後就爆喊咗，嗰一刻唔會覺得係homesick，覺得係世界末日，但住咗兩個星期之後，雖然都仲係掛住屋企，但喺新西蘭都好開心。」因為父母不在身邊，她學懂獨立並成長不少：「以前係好大頭蝦嘅人，去咗新西蘭之後好咗啲，會寫低To Do List，做咗就會刪咗佢，如果見到或者記得要做嘅嘢，唔好等下一秒先做，費事又唔記得。」她坦言回到香港後，父母亦覺得她成熟了不少。

提到新西蘭求學生活，她透露與來自北京的室友相處融洽，她說：「我哋幾夾，佢好鍾意聽廣東歌，仲好鍾意聽張國榮，我哋有時會哼吓歌，同埋宿舍有部琴，我哋會彈吓歌同唱吓K。」Edmond問到兩人曾否鬧交？她笑說：「佢唔鍾意我將食物包裝留喺間房，有垃圾就要丟出去，佢好驚惹蟲，特別唔鍾意蜥蜴，因為啲蜥蜴就係食嗰啲蟲，有一次隻蜥蜴就入咗間房。」她表示原本超驚昆蟲，就連見到一隻蟻都嗌到拆天，但去到新西蘭之後就變得「昆蟲免疫」：「依家見到烏蠅都完全唔驚，以前會嗌生嗌死，但新西蘭好多烏蠅，一有食物就會飛喺上面，見到就撥走佢！」她指在當地讀書除多了時間專注學業，空餘時間更會看韓劇，她說：「每星期都會抽兩日去學琴同練歌，始終唔喺香港會唔方便，但會Keep住同老師視像，唔會就咁就斷咗。」

提到新歌《小出走》，Chantel坦言憑歌寄意唱出心聲，她說：「首歌係想同大家講我出去讀書喇，叫大家唔好擔心我，唔係一個好慘嘅Goodbye。」她續指新歌在新西蘭的MV拍攝過程很難忘，她說：「因為當時未知可唔可以成事，加上Aska同Sherman又嚟咗，成件好Surprise。今次Aska負責揸車，我哋就喺車度聽歌同唱兩嘴，見到啲景好靚又會停低去影。」她又指自己有份提議MV拍攝景點：「我揀咗Mission Bay，嗰度有海灘同餐廳就喺隔籬，拍完嘢就可以去食嘢，食嘢時又可以拍嘢，真係好方便同好舒服。」她對伊甸山最深刻：「嗰座係一座幾高嘅山，有一大片綠色草地，去嗰時得幾個人，天空係漸變色，同埋可以望住成個城市嘅景，可想而知幾咁靚。」《小出走》MV網上發布兩周左右，已吸逾100萬觀看次數，成績不俗。