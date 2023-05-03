林志玲宣布封肚唔再生　花半年收身弗到老公都嚇親

台灣女星林志玲昨日（2日）在台灣出席醫美活動，相隔半年未有公開露面的她，穿上3年前結婚時穿過的低胸裙性感上陣，她自言現在的身材已回復產前的狀態，因有次照鏡時驚訝發現腰間有贅肉，故花了半年積極收身，就連丈夫AKIRA也驚呼：「你變瘦了！」她說：「當媽媽後常常會忙到忘記照鏡，以前會說服自己是『幸福肥』，抱着孩子，肚子也會往前凸前來，骨盆也愈來愈大，很難收回來。直到有天我帶孩子出門，鏡子看到自己，想說：『天啊！這是誰？』才透過朋友介紹接觸醫美。」

育有一子的林志玲被問到會否生第2胎，她即落閘：「我辦不到，對不起，我真的辦不到。有一個已經很滿足了，我會用一生灌溉我的家庭，把所有的愛給孩子。」母親節將至，她說奶奶會由日本飛到台灣一起度過，又說沒有婆媳問題：「我很愛我的婆婆（奶奶），其實從嫁過去後，包括生孩子、帶孩子，一切很感謝她給我所有的支援。把婆婆當作自己的媽媽看待，關係才會好。」她續說將2歲的兒子長得超快：「根本是從嬰兒期跳過，直接到兒童期，身高已經跟4歲小朋友一樣了，他雖然比較黏我，但也很愛爸爸帶他出去玩。」