中泰網紅THAIMAY闖樂壇　驚失言壓力大到爆瘡

中泰混血KOL泰妹THAIMAY（楊雅文）加盟新唱片公司Demo Records，並推出首支單曲《獅吼功》宣布勇闖樂壇。《獅》曲及MV盡集港韓班底打造，韓國創作人Samuel Ku作曲、鍾說（鍾雪瑩）填詞，日本寫真事務所御用的香港攝影師Miss Bean執導MV，《全民造星III》Timo擔任排舞老師。

《獅》曲THAIMAY度身訂造，靈感來自她擅長的競技啦啦隊翻騰動作，透過新歌表達過去一年涉足娛樂的急速轉變，她說：「娛樂圈比起自己認知嘅世界更廣闊同複雜，成日好驚自己講錯嘢、搞壞個形象。我知道公司同大家對我嘅期望，所以好努力學習做藝人。」THAIMAY早前拍攝MV，不單在三十多度高溫下，在草地上跳唱兼做出高難度空翻動作，更走訪不同場景而拍通宵，她要出動按摩槍紓緩疲勞：「佢哋以為我做咩係咁䟴腳，其實我係肌肉痠痛，同埋嗰日真係超熱，又要狂跳舞成個人不停出汗，最後用埋無比滴搽喺隔肋底，即刻爽晒。」

向來冇生暗瘡的THAIMAY，緊張到拍攝當日爆壓力瘡：「話晒人生第一個正式MV，我真係好好好緊張，但係又好開心喎，因為我搵咗平日一齊跳啦啦隊班隊員，有佢哋喺度，我放鬆好多，仲要多謝成個團隊，個個都對我好好，辛苦晒大家。」