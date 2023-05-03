保錡靠跑步領悟人生道理：想用作品影響生命！

近年愛上跑步的ERROR成員保錡將跑步化成新歌主題，並藉此寓意人生！在人生跑道上，保錡兩度經歷迷茫期，包括少年十五、十六時，以及前年備受負面新聞纏身以致停工的日子，他感恩公司對他不離不棄令他走出陰霾，並變得更有責任感。

保錡最近推出第四首個人單曲《Echo My Heart》，有別於綜藝節目的搞笑面向，歌曲非常正經，以跑步比喻人生。近年愛上跑步的保錡，今年初參加了人生首個10公里賽事，他稱跑步本質就是辛苦，要跑過所有困難：「要日曬雨淋，動作錯嘅話，肌肉會痛到不得了，但係咪辛苦就唔做，要靠努力同堅持。」跑步令他學懂專注及凡事靠自己突破，外形上由白白胖胖變成健碩黑皮男，他笑言：「我嫌自己唔夠黑，除咗跑步仲去曬燈，想學古天樂，愈黑愈紅。」

講到人生難關，保錡稱入行前後經歷了兩段最迷茫的時期：「15歲做外賣仔，漫無目的唔知為乜咁返工返學，入行後前年做錯事，負面新聞不斷，當年點解會做錯嘢，因為你唔理解自己喺娛樂圈做乜，不停做好多工作，但唔知道做呢啲嘢帶到咩訊息畀人。」已過而立之年的保錡指人大了，明白作品能感染別人甚至影響生命，亦了解作為藝人應有的社會責任：「我會有責任感咗，例如鍾意跑步同做運動，想影響更多人去做。」

前年因負面新聞而停工一段時間的保錡，被問到是否吸取教訓而變得成熟？他自言仍算不上十分成熟，並認為不應用教訓去形容：「係經歷，上天安排每個人都有經歷，只係你想繼續墮落，定係行一個新章節，我想每年都有一個新章節。（當時點走出嚟？）都係靠台前幕後好多兄弟，仲有花姐、魯生（魯庭暉）、金生（金廣誠），所有團隊支持，一個人做唔到咁多嘢。（感恩佢哋無放棄你？）感恩，我個世界每日都存在感恩，我可以做我想做嘅嘢，我今日行到呢一步係上天對我好好。」除了出歌外，他希望今年能有更多表演機會，例如參加音樂節及中學表演，吸取更多舞台經驗。

化妝：Cori Wong@Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：Harris Lai@CHIC Private I salon

服裝：Feng Chan Wang、Giuseppe Zanotti