Gin Lee與歌迷窩心焗蛋糕　搵家人做「白老鼠」試食

歌手Gin Lee（李幸倪）推出新歌《單戀這件小事》，雖然連日來忙為新歌宣傳，但她仍不忘一班歌迷，日前與粉絲為新歌舉行新歌烘培工作坊活動，更順道舉行久違了的Fans meeting，跟Fans齊齊整蛋糕。

聚會上Gin跟粉絲逐一聊天，又互相Update大家的近況。當現場播放新歌《單戀這件小事》時，Gin與歌迷即時來個大合唱，氣氛熱鬧。熱身過後，大家開始整蛋糕，可能太耐沒有跟Gin近距離接觸，當她開動整蛋糕時，大部分歌迷都只顧拿着相機或電話拍攝，十分搞笑。當Gin把蛋糕拿去焗後，她便趁等候焗蛋糕的空檔，走到剛開始整蛋糕的Fans們前，一時幫他們攪拌材料、一時又亂指一通教他們如何製作，實行「搗亂一番」。期間，有歌迷想喝咖啡但不懂操作咖啡機，問Gin可否沖給她，Gin二話不說動手，認真錫Fans錫到燶。

選擇以整蛋糕作為聚會主題，Gin表示是配合新歌MV：「因為MV入面我為自己單戀嘅對象整蛋糕，親手去做一樣嘢送畀對方，係好Sweet。」問到她廚藝如何，Gin笑言：「秘密，唔方便講，哈哈。」提到她在整蛋糕的過程中，現場導師指她把落材料的次序弄錯，問她有否影響焗出來的味道時，她坦言自己沒有吃，找了家人當「白老鼠」：「佢哋都不約而同個肚有啲唔舒服，都係去咗幾次廁所啫，當清腸胃。我覺得唔關我事嘅，一定係佢哋之前亂咁食嘢。」最後更「關心」地說：「希望佢哋以後唔好亂食嘢。」