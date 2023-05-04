張敬軒讓賽No Show　姜濤爭歌王贏面大

曾囊括11年「優秀流行歌手」的張敬軒在今年港台頒獎禮上竟然跌出十大，歌迷即在網上洗版狂鬧賽果，據知當晚將缺席的他是有意讓獎，以造就後輩姜濤及馮允謙首獲「最優秀流行男歌手」；至於「最優秀流行女歌手」傳鄭欣宜呼聲最高，加入樂壇12年終嘗「十優之最」滋味。

港台主辦的《廣播九十五周年十大中文金曲》頒獎音樂會將於本周六假紅館舉行，日前大會公布「十優歌手」得獎名單，包括姜濤、Jer、Gin Lee（李幸倪）、鄭欣宜、炎明熹、JW（王灝兒）、泳兒、馮允謙（Jay）、衛蘭及張天賦，賽果可謂有喜亦有悲，皆因近年撐起樂壇的「歌王」張敬軒竟然冇影，粉絲即怒轟指以軒仔的人氣及號召力，加上其作品《賽勒斯的愛》是五台（港台、新城、無綫、903及ViuTV）冠軍歌，躋身「十優歌手」絕對綽綽有餘，惟現時卻榜上無名，質疑賽果不公。

據知情人士透露，以軒仔的分量絕對有入圍資格，只是去年他忙於舉辦數十場個唱，加上又要瞓身拍攝首當男一的英皇電影《超神經械劫案下》，分身乏術下只推出《賽勒斯的愛》一首歌，所屬公司認為既然他之前已缺席新城、叱咤頒獎禮，故決定「一視同仁」，婉拒港台及本月7日舉行的ViuTV《Chill Club》頒獎禮的邀請，決定成人之美，將更多攞獎及曝光機會留給後輩。

Jay佔盡優勢

軒仔「讓賽」，港台頒獎禮的大獎「最優秀流行男歌手」必成全晚焦點，依「十優」名單推測「新任歌王」，估計是人氣王姜濤及創作歌手Jay之爭。據業內人士分析，Jay的《報復式浪漫》曾奪五台冠軍，而其《Freakin' Nightmare》、《給缺席的人唱首歌》、《Take a breath》及《Me and the Moon》共5首歌全打入「十大中文金曲獎」候選之列，以數量而言Jay佔盡優勢，加上有傳他是電台力捧歌手之一，故首奪「最優秀流行男歌手」大有可能；至於僅得一首《風雨不改》入圍的姜濤，在早前的「姜濤誕」締造了萬人空巷的盛況，電台考慮到沒有軒仔支撐頒獎禮的大局下，人氣最盛的姜濤變相被視為當晚的「集氣王」，如獲獎必定令頒獎禮「聲價十倍」！

女歌手方面，鄭欣宜及Gin Lee同樣有機會首奪「最優秀流行女歌手」，爭獎情況同樣激烈。有傳Gin Lee被行內人譽為「港台契女」，加上她今年強勢加盟英皇，電台默許全力協助造勢，惟電台考慮到她只得一首歌入圍，相比已升呢為頒獎禮「獎后」的鄭欣宜，分別有五台冠軍歌《Glitterfalls》及《恐懼蠶食心靈》，加上她之前曾舉行紅館個唱的人氣，若統計「總分」，欣宜被睇高一線。

另外，「十優」得獎名單分別由五大唱片公司，包括無綫、英皇、寰亞及ViuTV等瓜分，旗下歌手各得兩個「名額」，至於未能分到一杯羹的環球唱片，據知未有發動「杯葛戰」，旗下歌手曾比特、石山街、DEZ余宗遙、吳啟洋、Kerryta及陳葦璇都會現身支持，部分歌手更參與向已故巨星張國榮及梅艷芳致敬的表演環節。

Gin Lee《Dum Dum》 勢奪歌曲獎

已率先奪得港台「十優歌手」的歌手Gin Lee，好多謝電台的肯定，已約定歌迷於頒獎禮當日在紅館見，年初剛加盟英皇的她，火速推出《Dum Dum》趕及報名參加頒獎禮，估計她也能憑這歌奪得歌曲獎。

AGA預咗捧蛋 唔去頒獎禮

環球女歌手AGA曾經連奪3年「十優歌手」，今年終於失落此獎，去年放了悠長假期的她，在歌曲方面處於真空期，新歌《MIZU》上月才推出，雖然她的《Tomorrow》成為候選歌，但予人感覺是太舊作品，明知不會有獎，所以已肯定不會出席頒獎禮，日前她又在網上留言：「病足兩星期，終於折返人間，工作要衝了。」

除了AGA失落「十優歌手」，近年跟港台關係友好的陳柏宇也被踢出十大，不過柏宇的新歌《一人傍晚藝術館》首奪五台冠軍歌，可見依然得港台力撐，但據聞許廷鏗近年與電台關係有變，所以他也沒想過出席頒獎禮。