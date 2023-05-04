【是日通勝】

農曆三月十五

癸卯年 丙辰月 壬戌日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：破屋、壞垣

忌：放水、開渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：13、28、30

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：事業運稍遜，心態上要實事求是才可脫困。

金牛座：投資要有周詳計劃，否則有可能得不償失。

雙子座：愛情運處於弱勢，擇偶要留意對方的人品。

巨蟹座：脾氣差有損身心健康，勿被負面情緒騎劫。

獅子座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

處女座：運勢不過不失，凡事都應該向好的方面想。

天秤座：淡定有錢剩，遇到麻煩時，切勿自亂陣腳。

天蠍座：保持開朗，多做有意義的事，運氣會更好。

人馬座：幸福要靠自己爭取，過於被動難獲愛神眷顧。

山羊座：財運糟糕，但謹記勿做出損人利己的惡行。

水瓶座：說好話不用錢，何不對身邊人多讚美幾句？

雙魚座：人逢喜事精神爽，趁今天做些感興趣的事。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）豬 人氣強

（跌）龍 易破財

鼠：瑣事纏身，壓力大，要注意人際溝通。

牛：金錢運甚差，投資不可聽信小道消息。

虎：精力旺盛，行動力強，工作如魚得水。

兔：運勢攀上頂峰，事業上有望揚眉吐氣。

龍：是日沖煞，精神不振，破財風險極高。

蛇：人際關係處理妥當，可得到貴人幫助。

馬：信心十足，工作機會從四面八方湧來。

羊：被棘手問題殺個措手不及，勿粗心大意。

猴：好事接連發生，有麻煩也能輕鬆應對。

雞：易控制不住情緒，最好一個人靜一靜。

狗：財運亨通，有機會在投資市場中獲利。

豬：心情舒暢，人氣旺盛，傾生意易成功。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

總是遇到小人怎麼辦？

小人是指品行不良、心術不正的人，待人處事不厚道，常以不良手段達成目的。與小人相處，稍不謹慎，會吃大虧。假如你的身邊常有小人出現，很可能是家宅格局出了問題。

問題1.家中橫樑太多

橫樑壓頂為風水大忌，如果居室的橫樑太多，家中成員長期在這種格局下生活，容易受煞氣影響，內心會有莫名的壓迫感，輕則令運勢受阻，嚴重的話會影響家庭和睦，健康運受損，更會招惹小人。

問題2.屋大人少

俗話有云：「屋大人少，凶多吉少。」人體存在一層肉眼看不見的磁場，古人稱之為「氣」，並且認為「氣」是維持生命的根本。如果居住在空間很大的房子，人體的氣就會出現虛損，那麼就會出現精神恍惚、性格膽小、多愁善感等徵狀，從而吸引小人到來。

問題3.臥室總關門閉戶

在家居風水中， 臥室的門和窗老是關着的話，容易導致人的心理變得自閉，拒絕與外界交流，喜歡待在個人的世界裏，性格開朗不起來，時間久了，自然容易影響人際運勢。