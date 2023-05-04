魏大勛心急求婚　秦嵐拒嫁隨時分

內地女星秦嵐和年輕10歲的小生魏大勛打得火熱，近日有傳家族身家逾百億的魏大勛，為圓父母抱孫夢，向秦嵐求婚但遭拒絕，現在瀕臨分手邊緣！然而魏大勛非首位秦嵐拒絕下嫁的男友，她曾有4次推婚往績，有指她事業心重，不甘心當賢妻！

身為「姐姐收割機」的內地男星魏大勛，繼和內地女星楊冪傳緋聞後，去年12月爆出和內地女星秦嵐拍拖，有傳他們合演內地劇《關於唐醫生的一切》撻着，之後多次被拍得「姊弟戀」出遊。緋聞爆出後，雙方未有否認，秦嵐早前在內地戀愛真人騷《喜歡你我也是》第4季中，被問到感情狀況時，話有玄機說：「現在就是大家看見的狀態，慢慢來嘛！」一語道出和魏大勛的親密關係。

父母恨抱孫

秦嵐指發展感情要「慢慢來」，但上月34歲生日的魏大勛卻被傳心急如焚！近日有內地網民爆料，聲稱魏大勛已向秦嵐求婚，但被拒絕，因雙方對婚姻冇共識，現處於冷戰及瀕臨分手邊緣。雖然未知傳聞真假，但魏大勛心急成家立室確非無因，一來他是獨子，二來其父母一直恨抱孫。去年魏大勛父母現身內地節目時，表明希望孫兒愈多愈好，對於未來媳婦的條件，魏父指媳婦做娛樂圈會更好，可以跟兒子有共同話題。

雖然秦嵐完全合乎魏父口中的理想媳婦，而魏大勛家境也相當不錯，有傳魏父身家達百億兼名下有9間公司，但以秦嵐「往績」，魏大勛並非首位被拒絕求婚的男友。她曾和內地名導陸川拍拖逾4年，男方4度求婚均被拒絕，有傳是女方事業心重，不甘心當賢妻，最後男方和央視主播胡蝶結婚。