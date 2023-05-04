娛圈單打︱阿妹出名好相與　搵錢唔係靠雙乳

被網民譽為「翻版超蓮」的鄧月平（Larine），近日以一襲「中門大開」超性感晚裝，亮相金像獎紅地氈令人眼前一亮，風頭蓋過唔少資深女星，就連平日一舉一動也突然獲得大量注視。她被翻出社交網照片，疑住複式獨立屋，更有衣帽間收藏大量名牌包包和靚鞋。年輕性感女明星忽然富貴，自是令人想入非非。

不過，Larine卻大聲喊冤，強調部分相片並非攝於自己屋企，更非住在複式獨立屋；又表示不欲外界誤會她好有錢，影響接Job叫價，甚至「被人劏到阿媽都唔認得」。哈哈，看來Larine唔止事業線強，事業心一樣咁強。

講真，娛樂圈是名利場，女孩子趨之若鶩，無非希望一夜成名，飛上枝頭變鳳凰。Larine本為平平無奇的餐廳侍應，但天生麗質難自棄，因長得酷似賭王千金而遭網民偷拍放上網，激起熱議，她亦順理成章加入娛樂圈。2017年參演電影處女作《小男人週記3之吾家有喜》，並獲提名香港電影金像獎最佳新演員。

2020年她斥資成立個人工作室，非常叻女。儘管工作不斷，但始終欠缺代表作，反而在金像獎紅地氈行一圈，迅即令輿論沸騰，可見女人「好雙乳」始終是最強武器。

至於Larine大聲疾呼並非入住複式獨立屋，大家也就姑且相信阿妹所言吧。畢竟，女明星財來自有方，自古皆然。憑着美貌身材、智慧才華賺得豪宅、包包、高跟鞋，其實是光明正大的事，Larine即使現在未有，將來也一定會有，對嗎？否則，誰還稀罕拋個身出嚟捱更抵夜做明星喎！