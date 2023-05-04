李心潔相隔20年開騷　提起老公語塞3秒

有「鬼后」之稱的馬來西亞女星李心潔，為相夫教子已未有現身幕前多時，昨日（3日）她在台北出席發布會，宣布相隔20年後重拾歌手身份，發行新專輯《盛開》外，將在今年7月於台北流行音樂中心舉行《盛開。我的名字叫李心潔演唱會》。在發布會上李心潔表現既激動又感動，更兩度哽咽，她說：「每次開會都會覺得眼淚想掉下來。我一直覺得做藝人非常幸福，不管是當歌手或演員，因為有歌迷們的支持，才能讓我在創作裏發光。」她續說被工作人員取笑，所以自己要忍着不能哭：「一哭就變成噴淚演唱會。」

李心潔說其孖仔是首次看她在台上唱歌，更說他們對她另一個歌手身份是零概念，而自己幾乎未給他們看過自己的音樂或電影作品，只是當被粉絲認出，又或見到她的廣告時，兒子們感到十分好奇。她說長子口甜舌滑：「看到我化妝準備去工作，他真誠地說：『你今天很漂亮。』」

至於李心潔被問到丈夫彭順會否也讚美時，她竟然猶豫3秒，停頓了一會才說：「肯定的吧，老公一直覺得我很漂亮，這我滿有信心。」她續說一決定要開騷，即告知恩師張艾嘉，怎料對方反過來擔心她，她說：「媽媽（張艾嘉）總是會擔心，因為要做一件大事，希望她會來，我演唱會剛好在她生日的隔天。」