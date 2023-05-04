姜濤被小可愛玩謝了　後悔想早生仔念頭

MIRROR人氣王姜濤的自家品牌終於面世，日前姜濤24歲生日，其品牌系列首推義賣單品，該單品扣除成本所有收益均作慈善用途，結果開賣三分鐘被掃清。其品牌官方平台公開一條短片，片段中見到姜濤和古巨基say hi，因為今次他的品牌，基仔和古太Lorraine有份幫手，他又與古太討論邊套服裝較適合。

換上自家品牌服飾的姜老闆自我介紹：「Hello大家好，我係品牌嘅主理人姜濤，好爽呀講呢句，哈哈哈，我終於捱到嚟呢一步喇，終於有自己嘅品牌。」當日姜老闆為品牌拍攝宣傳照，見他落手落腳研究和檢查服裝做工和質料非常細緻，他說：「一件服裝出嚟，其實同做歌一樣，你要不停打磨，不停去修正好多嘢，呢個過程比我想像中嘅步驟工序多好多，雖然嘥咗好多時間，但係係好值得嘅一件事，希望呈現到一個最好嘅服裝畀大家，著得好睇又舒服。」

姜濤又親自做生招牌落場影相，期間與小model一齊拍攝，姜濤教他擺pose，又抱又孭又玩飛高高，臨尾他搞笑抖大氣說：「嘩，我今日有個event，我話想快啲生小朋友，我諗我依家要收番呢一句，都唔使咁早生，仲話生一男一女，我覺得呢件事唔係好成立。」似乎他被這小可愛嚇怕了。