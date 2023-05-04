周末好Hea處　美食動漫樣樣齊

愛吃燒賣同愛EVA的你今個星期都有好去處！（互聯網）

今個星期冇星追有點失落？唔使怕，即刻推介兩個地方畀大家Hea吓，除咗可以瘋狂打卡呃Like之外，仲有攤位遊戲玩，係咪好想快啲到周末呢。

要數本港的熱門小吃，當然不得不提燒賣，同樣愛食燒賣的你就不能錯過即日至5月21日，YOHO MALL聯同香港燒賣關注組攜手呈獻的全港首個燒賣節 ─「尋找燒賣的故事」，活動不但有合共40個美食及文創「選物」手作品牌輪流上陣，售賣關注組力推的燒賣及醬料、多款全新燒賣周邊，以及有香港燒賣關注組的首間期間限定店外，場內更有4米高巨型夾燒賣機等8大嘉年華遊戲、打卡位及快閃Busking音樂表演（5月14及20日），節目超超超豐富。同時，即日至6月6日，商場會舉行年度消費盛典「 YOHO MEGA SALE」，優惠包括單日最高回贈HK$2,900的「初夏消費狂賞」、指定商戶半價及低至1折的「YOHO時裝巡禮」、「超值筍貨」及「儲印多重賞」等等，購物、玩樂都更爽。

召喚EVA迷！即日至5月14日尖沙咀LCX舉行全港首個 《新世紀福音戰士 EVAGELION》「RADIO EVA ART展」，展覽不但會展出43幅由知名繪師米山舞、柿川健太、平松禎史、SHIGETO KOYAMA為展覽特別繪畫的作品，並在展期內提供預購限量日版帆布畫外，還設有售賣從日本空運300多款限定商品，包括精品、限量生產模型等的期間限定店，粉絲們絕不能錯過。