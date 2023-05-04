見埋家長！Taylor Swift被爆與男歌手翻撻成功

美國流行天后Taylor Swift上月被爆與拍拖6年的英國影星男友Joe Alwyn分手，而話口未完，忙於舉行巡唱的她已被爆有新歡與英國搖滾樂隊1975主音Matty Healy撻着！

據知Taylor今個周末在田納西州納什維爾舉行演唱會時將會與Matty公開戀情，其實2人早於2014年曾拍過散拖但最終未能開花結果。有知情者爆料指2人瘋狂地深愛對方，由於Taylor與Joe早於2月時已分手所以Taylor並沒有一腳踏兩船。另有指Matty與Taylor過去幾周分別舉行巡唱，所以2人好多時靠FaceTime以及短訊聯絡，而Taylor急不及待見Matty，她亦已與好友透露Matty本周末將飛往她舉行演唱會的納什維爾觀看她表演以示支持。

查實Taylor與Matty舊情復熾已有跡可尋，1月時她突然為男方的樂隊在倫敦舉行的演唱會上驚喜現身任表演嘉賓，演唱會期間Matty稱她為「王后」。Taylor表演完畢後更與Matty的演員母親Denise在後台合照，因而一度令Fans懷疑2人的關係非比尋常！