有問必答！桂莉芙白德露點評兩大巨星舊愛床上功夫較好

現年50歲的奧斯卡金像影后「小辣椒」桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow），曾先後與兩大「荷里活男神」—畢彼特（Brad Pitt）與賓艾佛力（Ben Affleck）拍過拖。她近日接受網台節目訪問時，被問到兩位前度床上功夫技巧邊個較好，向來把口唔收的她當然有問必答。

她尷尬地說：「我唔敢相信我個女Apple正聽緊呢個！呢個真係好難去評論，因為畢係嗰種化學作用超強、真命天子嘅那種愛人，至於賓...根本係技巧卓越。」而她更大讚兩人的接吻技巧好好，主持人即「打蛇隨棍上」要她在兩位前度以及歌手前夫Chris Evans於「F**k、Marry, Kill」（上床、結婚、殺害）當中挑選，桂莉芙即直言想再與畢彼特上床，而她會再嫁給Chris，因為他給了她真正的人生摯愛，就是她的子女。至於想殺邊個，她就避而不談，她自爆賓佬經常逗她笑，而畢佬則是個浪漫的伴侶，亦是個比較好的演員。

桂莉芙於1995年與畢佬因合作《七宗罪》（Seven）而撻着，拍拖1年即訂婚但最終分手收場。與畢佬分手後，她再與賓佬因合作電影《自製多情》（Bounce）而拍拖，2人拍拖3年。與他分手後，她與英國樂隊Coldplay主音Chris Martin拍拖並於2003年結婚育有1子1女，直至2014年宣布離婚。