轉戰樂壇　張名雅自爆是Edan師姐期待合作

港姐冠軍張名雅離開無綫後，自資6位數推出新歌《我愉快嗎》一圓歌手夢，日前她接受訪問時，原來她亦算是組合MIRROR成員Edan （呂爵安）的師姐：「我好鍾意唱歌，所以跟過戴辛尉學唱歌嘅，聽話Edan都係跟同一個老師，不過佢嗰時仲未入行，所以我未撞見過佢。」又直言極欣賞Edan ，有留意對方的作品：「喺社交網，我哋同行都有互相畀Like，互相鼓勵。」更謂期待有機會在音樂上跟Edan 合作。

問到可有興趣參加唱歌比賽如《中年好聲音》或《全民造星》？她覺得可考慮，但要從詳計議，她謂：「唔係考慮邊個電視台嘅關係，而係大家都知我係港姐出身，如果要參加唱歌比賽，一定要使出渾身解數，唔係玩玩吓。」

曾參加無綫的《星夢傳奇》歌唱比賽的她，最難忘排除萬難吓參賽，結果被批評得體無完膚：「嗰年我已經攞咗港姐冠軍，見有呢啲歌唱比賽就想試吓，雖然啲幕後叫我唔好參加，既然贏咗冠軍，唔使再參加比賽去冒畀人批評嘅風險，但我真係想試吓，點知嗰時好緊張，上到台震晒都唱唔到，表演差到連Eric Kwok都話畀我帶咗去黑暗世界，所以第一集就畀人叮咗出局。」

問到是否少參加唱歌比賽才怯場，她否認：「我10歲時喺加拿大都成日參加比賽，記得有次我上到台就唔記得歌詞，好在我識執生，自己作咗啲歌詞落去，嗰首歌係容祖兒嘅《隆重登場》，就好笑係啲歌詞唔啱，都完全冇人發覺。」