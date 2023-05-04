夏日不脫妝秘訣　對油光暗沉講Byebye

無論是油光肌膚，還是乾性皮膚，在夏日都難以逃過脫妝的危機。事關油性肌膚會分泌出油分令到肌膚表面溶妝，而乾性皮膚則會在上妝後粉底會容易會浮粉與暗沉，在鼻翼與毛孔部分特別明顯。很多人以為根據自己的膚質選擇合適粉底就足夠，但真正上手自己化底妝的時候，被太陽暴晒又會打回原型。其實在化底妝前有個很重要的步驟就是塗妝前底霜，兩者搭配才會讓妝容更持久。以下推薦妝前乳與底妝的完美搭配，讓大家即使是在大熱天之下做戶外運動爆汗，都不用擔心會脫妝。

全日持久柔霧妝效

油性肌膚最愛的粉底品牌Estée Laude的Double Wear 系列，以持久不脫妝而著名。蘊含的特別塗層色素粒子防止濕氣入侵及吸收油分，能夠打造持久半霧面妝容效果，還經過測試可以24小時不脫妝。讓大家在炎熱、潮濕天氣、運動及不同的日常活動中都能以自如狀態來面對他人。加上同系列的持久柔亮妝前乳霜，可以讓妝容更加服帖，柔焦的效果一抹淡化毛孔與細紋，還可提亮與均勻膚色。

粉嫩絲絨妝感

專業化妝師推薦的M‧A‧C底妝系列，能夠輕易塑造各種底妝。富含抗氧化的維他命C、海洋保濕精華等的養膚美顏底霜，與特調水油平衡配方的霧鏡粉底，更是能令大家在夏日中持久不脫妝的完美搭配。大家根據自己的需求，以不同的分量調配出適合自己膚質的最佳比例。塗抹完成，大家就能在任何場合與天氣情況中保持美貌！