限定烘焙小點　把握機會搶先試

想試新鮮烘焙美食的，最近大把機會，因為有不少品牌相繼推出新款產品，把握機會搶先試喇！

10周年限量Cronut

去茶餐廳，很多人都會來一杯港式檸茶，當文歷餅店 by Dominique Ansel經常推出新穎有趣的甜點，2013年開始推出結合牛角包和冬甩創作的Cronut，因應產品出世10周年，品牌由即日至5月10日推出限定的檸檬烏龍茶Cronut，包內注入山茶美人品種的烏龍茶忌廉朱古力醬和自家製檸檬果醬，一咬爆醬。同時間還有迷你的Cronut Holes，禮盒內有不同口味如玫瑰雲呢拿、榛子卡布奇諾和蝴蝶脆餅牛奶朱古力等5款口味，想吃就要留意。除此之外，有夏日新出的白桃吉士酥、海鹽榛子朱古力方磚和西瓜軟雪糕，趁母親節亦有供應限定的Best Mama士多啤梨意大利芝士蛋糕，外表猶如一個粉色盆栽，表面還有手工製的鬱金香和士多啤梨，令人驚喜。

皇室限定

每逢有特別日子或記念日，有品牌或餐廳都會推出限定版作紀念，因應查理斯三世及王后即將登基加冕，Fortnum & Mason推出皇室加冕典禮限定系列，品牌邀請不同的藝術家設計了多款精緻的包裝，除有機夏摘大吉嶺茶葉、茶具、香檳和朱古力外，還有選用蘇格蘭石楠蜂蜜製作的蜜糖餅乾，以及用孔雀飾物音樂罐包裝的雜錦餅乾，都是下午茶點的首選。另外，餐廳特別推出的加冕限定經典下午茶，內多有款烘焙美點，甜食有伯爵茶佛手柑慕斯、玫瑰泡芙、軟心朱古力配覆盆子果凍、櫻桃慕斯和奶油接骨木花撻。另一款限定鹹點下午茶，供應加冕龍蝦杯配備長炭薄脆、羊肉蘇格蘭蛋伴香草醬、德文郡蟹肉伴醃大根、雞肝芭菲泡芙伴砵酒啫喱和開心果羊奶芝士慕絲，客人可按喜好選擇。

別注版蝴蝶酥

富牛油香的蝴蝶酥近年大受港人和遊客歡迎，Nina Patisserie剛推出2款期間限定的新口味，於蝴蝶酥上灑滿杏仁粒，富堅果香又有口感，另一款肉桂口味散發獨特的香氣，和甜味的蝴蝶酥亦相當夾。最開心是配有別注限量版的Hello Kitty禮盒和手挽紙袋包裝，相信更受女士和小朋友歡迎。另外，餅店亦推出母親節限定的芋頭雲呢拿麻糬戚風蛋糕，讓你和母親共享。

香港限定鳳梨酥

每次去台灣，大部分都會買鳳梨酥作手信。當地品牌HUA Pâtisserie華點製菓禮盒專門店擅長創作不同口味的鳳梨酥和酥餅等，出品包括茉莉松子鳳梨酥、黑糖奶皇酥，奶油酥餅有鹽花香草籽、鹽花鹹蛋黃、柴燒桂圓烏龍和北港鹹花生等口味。近日品牌開始進軍香港，由現時至5月28日特別推出香港限定的茉莉香橙鳳梨酥，花茶香餅皮選用台灣茉莉花茶製作，餡料以台灣冬瓜鳳梨膏拌香橙皮，入口有多層次的果茶氣息，別具風味。此外，由現時至5月28日，客人到土瓜灣Out of Office惠顧，可用優惠價換購1塊品牌鳳梨酥。

便攜迷你撻

法式甜品一向吸引，法國甜品品牌Paul Lafayet的法式焦糖燉蛋撻是人氣熱賣，為方便客人享用，近日推出全新的便攜裝法式焦糖燉蛋撻，讓大家何時何地都可以盡情品嘗。因應新品推出，品牌會以不同的小遊戲和活動，讓客人品嘗到新產品。由5月17日至6月9日，客人可於指定社交平台參加Tart-to -Go遊戲，有機會贏取1盒法式式焦糖燉蛋撻。由5月18日至21日，客人於分店有任何消費，可參加Tasty Tart Roll-Away幸運輪遊戲，有機會贏得1盒法式焦糖燉蛋撻、1個法式焦糖燉蛋撻或1套品牌行李貼紙。另外，品牌於5月9日至10日舉行法式焦糖燉蛋節，大家可用半價選購1套10張焦糖燉蛋節禮券，選購4套的話，可獲贈1個限量版保溫瓶，數量有限，送完即止。

安妮亞花生卷

有追開動漫的朋友，必定留意近期大熱的間碟家家酒，可愛的安尼亞俘虜大批粉絲， 新派茶飲店1011 SIPTEA和 間碟家家酒合作開設期間限定店，店子特別推出粉色系美食，以安妮亞粉色作主調設計的花生蛋糕卷，幼滑的花生鮮忌廉，香滑又濃郁。配加入乳酸的玫瑰多多或花生香蕉盲盒杯，最是美味。另外，店內亦有不少周邊產品如萬年曆、襟章、帆布袋和毛氈等，粉絲不能錯過。

甜美冬甩

甜到入心的冬甩配杯咖啡，簡直是最佳配搭。Dough Bros剛於佐敦開設分店，店子以招牌酸種薄餅和冬甩作主角，因應新店開張，除推出全新的墨西哥雞肉薄餅，還有香蕉焦糖冬甩，餡料以香蕉、焦糖、忌廉和餅乾碎混合，甜美富口感。為慶祝新店開張，小店於5月5日下午5時開始舉行開幕派對，現時會提供啤酒、藝餅伴音樂，和街坊齊齊開Party！