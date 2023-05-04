被選為「TVB最型小生」 　精選陳展鵬5部必睇劇

「愛妻號」之一的陳展鵬，最近在無綫劇集《隱形戰隊》與《法言人》中，都是以客串的形式亮相，看似減產的展鵬，其實是已為重頭劇《逆天奇案2》作準備，他表示：「等咗半年，今次係原班人馬，自己都係第一次拍續集，好期待。」他對於客串演出能給觀眾新鮮感覺得高興，他說：「今年好精彩，自己演咗好多年戲，好似拍電影咁，都唔係一定要好重戲份，有份參與，觀眾睇得開心就得，好似《法言人》做的士司機，之後仲有彩蛋。」

早在3月時，網上發起「TVB最靚花旦排行榜」投票，有「翻版李佳芯」之稱的蔡潔，撼贏正印，成為網民心目中的「最靚花旦」，而上月底則有「TVB最型小生排行榜」投票活動，雖然投票參與人數不足100人，但仍無損網民雅興。20位老中青小生齊集，當中「視帝」陳展鵬以15票擊敗羅天宇、真人騷《中年好聲音》大熱門吳大強仔仔吳偉豪、譚俊彥等人，成為網民心目中的「最型小生」。

陳展鵬早前因參加第7期藝員進修班，從而開始簽約成為無綫藝員，及後在1997年加入寶麗金唱片，再以歌手出道，直至2000年時轉投亞視，7年後再重返無綫電視。展鵬亦於2015年憑劇集《張保仔》獲得《萬千星輝頒獎典禮2015》「最受歡迎電視男角色」獎，翌年則憑武打劇集《城寨英雄》首獲《萬千星輝頒獎典禮2016》「最佳男主角」。