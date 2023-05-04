流動配件變身　Phone狂加Fun

今時今日手機除了鬥效能、鬥靚芒、鬥影相，為增加吸引力，最近仲鬥埋配件！好似ASUS新發布的ROG Phone 7系列特設空氣動力風扇7，加裝後製冷Power Up的同時仲強化重低音效果；而Xiaomi 13 Ultra可加裝手柄和濾鏡轉接環變身Leica相機。同期仲有各具特色的新機配件，齊齊為手機加Fun！

動力風扇

ROG Phone 7採用斜切線機背設計，招牌鷹眼標誌支援8種燈效及1,677萬種色彩變化，高階版ROG Phone 7 Ultimate更獨有第二副屏，可於不同環境播放動畫。至於6.78吋165Hz AMOLED屏幕具備720Hz觸控採樣率，支援光線追蹤技術，峰值亮度達到1,500nits，在戶外陽光下打機依然清晰。機側兩邊保留超音波觸控鍵，對應10種操控手勢，同時提供隱形掛機、智慧錄影等功能，完全為電競而設計。硬件方面，搭載S8 Gen 2旗艦處理器、16GB RAM及最高512GB儲存空間，獨創六層散熱片可提升168%散熱效率。專用空氣動力風扇7由致冷晶片及扇葉組成，最多可使機背降溫25°C、屏幕降溫8°C，並擁有智能調節、風冷、酷寒、急凍多種散熱模式。此外，它還有Aura RGB燈效、四顆實體按鍵，內置重低音喇叭有助提升77%低頻效果，配合手機對稱式立體喇叭，為玩家帶來2.1聲道音效。

變身相機

Xiaomi 13 Ultra具備全焦段Leica光學四鏡頭及1吋感光元件，同時搭載2K專業原色6.73吋屏幕、S8 Gen 2處理器、16GB RAM及1TB ROM，配合自研環形冷泵與澎湃電池管理系統，使5,000mAh電池支援90W快充功能。專用攝影套裝隨附保護殼、鏡頭蓋、濾鏡轉接環及含掛繩的手柄，加裝後不但讓手機搖身一變成相機模樣，仲支援兩段式快門按壓，透過轉接環能接駁67mm濾鏡，滿足專業拍攝需要。

注入魔法

Redmi Note 12 Turbo定為位中階手機，硬件包括6.67吋OLED屏幕、S7+ Gen 2處理器、6,400萬像素三鏡頭及5,000mAh電池等，最特別是提供《哈利波特》別注版，機背印有霍格華茲校徽、閃電傷痕及飛天掃帚等圖案。配件更加誠意十足，例如包裝是魔法書樣子，附上9¾站台SIM卡針、魔法主題皮紋保護殼、霍格華茲入學信、魔法地圖說明書及多款貼紙，粉絲必搶。

可樂主題

realme經常推出聯乘手機，新作10 Pro 5G與可口可樂限定，包裝印有巨型Coca-Cola紅底白字標誌，打開會找到透明橘紅色Realmeow公仔，還有可樂罐造型的限量編號卡片、DIY貼紙，甚至連SIM卡針都造成瓶蓋樣子，極具玩味。機身背蓋則採用紅黑雙色搭配，類金屬塗層更具有鋁罐般的冰涼觸感。其他硬件包括6.72吋FHD+屏幕、S695 5G處理器、1.08億像素雙鏡頭及5,000mAh電池等。

車廠加持

Samsung Galaxy S23雖然已發表一段時間，但近日再掀起話題，事關廠方夥拍BMW推出特別版M Edition。收納盒採用BMW E30 M3車頭造型已叫車迷流晒口水，最正是附有專用保護殼、可更換廠徽的鎖匙扣、車用太陽眼鏡架、便攜式電動打胎機、無線充電杯架等，還有一本介紹M系車型的圖鑑、金屬貼紙，更提供代用券讓買家於韓國BMW駕駛中心參加入門駕駛課程。